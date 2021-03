Die Stadtverordneten halten daran fest: Fürstenberg soll eine Oberschule bekommen. Das soll im Schulentwicklungsplan des Landkreises Oberhavel berücksichtigt werden, nur dann können alle Hebel in Bewegung gesetzt werden.

