Fürstenberg: Restaurantmitarbeiterin fälscht digitales Impfzertifikat

Fürstenberg

Dieser versuchte Betrug in Fürstenberg fiel auf: Für die Durchsetzung der 3-G-Regel am Arbeitsplatz überprüfte der Vorgesetzte einer Restaurantmitarbeiterin am 28. November den Impfstatus seiner 44-jährigen Mitarbeiterin aus dem Landkreis Oberhavel. Am 26. November teilte die Frau noch mit, dass sie bislang noch keine Corona-Schutzimpfung erhalten hatte.

Mitarbeiterin besitzt gefälschtes Dokument

Am 28. November zeigte sie dann auf ihrem Mobiltelefon einen generierten QR-Code vor, welchen sie jedoch nur bei vollem Impfstatus erhalten hätte können. Dies teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin am Dienstag mit. Der Vorgesetzte de Restaurantmitarbeiterin informierte mit diesem Wissen die Polizei.

Gegenüber hinzugerufenen Polizeibeamten räumte die 44-jährige Angestellte am Montag ein, ein gefälschtes Dokument zu besitzen, mit welchem sie das digitale Impfzertifikat auf ihrem Handy generieren konnte. Das Dokument stellten die Beamten sicher und leiteten eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Von MAZonline