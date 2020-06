Fürstenberg

Mit dem Beginn der touristischen Saison 2020 bietet die Tourist-Information am Markt 5 in Fürstenberg/ Havel mehr Auswahl an Artikeln in ihrem Regionalladen an. „Wir möchten regional erzeugte landwirtschaftliche Produkte und Kunsthandwerk auf diese Weise noch bekannter machen und unseren Besuchern zeigen, dass die Mecklenburgische-Brandenburgische Seenplatte noch viel mehr als nur ihre wunderschöne Natur zu bieten hat“, sagt Gabriele Sacher, Leiterin der Tourist-Information. „Wir möchten, dass unsere Besucher und Gäste, aber auch die Einwohner den Regionalladen als ein Schaufenster der Region sehen.“

Wie die saftigen Wiesen, dichten Wälder und Gewässer voller Leben, die die Gegend der Seenplatte prägen, sorgen regionale Erzeuger für vollen Geschmack und zeigen, wie vielfältig es entlang der oberen Havel schmeckt. Regional. Dieses Wort ist ein Versprechen – das sich munden lässt. Es steht für natürliche Frische, guten Geschmack und individuelle Herstellung. Für all das, was den Charakter einer Landschaft auf den Teller bringt.

Vom Bergsdorfer Wiesenrind bis zu Himmelpfort-Kaffee

Hochwertige Produkte vom Bersgdorfer Wiesenrind oder der Himmelpfort Kaffee aus exquisiten Sorten, die Patrick Klimpel selbst in der Mühle Tornow röstet, die Vielfalt bietet etwas für jeden Gaumen – ob herzhaft, sauer, scharf oder süß. „Mit dem Verkauf dieser qualitativ tollen Artikel möchten wir natürlich die Unternehmer der Region unterstützen und kleine Denkanstöße zum eigenen Konsum geben, die Menschen anregen, sich Gedanken zu machen über die Wertigkeit ihrer Region und deren Produkte“, sagt Olaf Bechert, Geschäftsführer der REGiO-Nord mbH, Betreiberin der Tourist-Information in Fürstenberg/ Havel.

Künftig können sich Kunden somit auch in der Wasserstadt direkt REGiO-Kisten in kleinen handgeflochtenen Körben zusammenstellen lassen. Bisher mussten die Kisten in Gransee bestellt werden. Eine Tendenz kann Gabriele Sacher schon jetzt feststellen. „Die Leute sind neugierig und interessiert an regionalen Produkten. Durch die Corona-Pandemie wollen viele verstärkt lokal einkaufen. Wir hoffen auf gute Umsätze.“

Mit der Broschüre „Einfach Gutes Essen“ hat das Tourismusbüro auch die passende Lektüre bereit, die Lust machen will, auf mehr Konsum regionaler Produkte. In einzelnen kurzen Porträts werden die Macher - regionale Produzenten wie Gastronomen - und ihre Unternehmensphilosophien vorgestellt. Erhältlich ist das Heft für 1,50 Euro in den Tourist-Informationen Fürstenberg/ Havel, Stechlin in Neuglobsow und Zehdenick oder im Online-Shop auf: https://shop.zehdenick-tourismus.de/fuerstenberg/

