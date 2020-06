Fürstenberg

Der Verkehrslärm muss verschwinden, fordern die einen. Unnützer Flächenfraß für einige wenige eingesparte Minuten Fahrzeit zwischen Berlin und der Ostsee auf der B 96 werfen die anderen in den Raum. Morgen wird es in Fürstenberg wieder um die Bundesstraße gehen, die mitten durch die Wasserstadt führt.

Auch viele Jahre nach Beginn der Diskussionen zum Für und Wider der Umfahrung und der möglichen Varianten ist der Informationsbedarf riesig. Das zeigt auch die aktuelle Online-Umfrage der Märkischen Allgemeinen. Mehr als 320 abgegebene Stimmen kamen in wenigen Tagen zusammen. Gut die Hälfte sähe die künftige Trasse am liebsten weit weg der Stadtgrenze: westlich des Röblinsees. 128 der Stimmen gingen an die Variante neben der Bahnstrecke – immerhin 40 Prozent. Die übrigen drei Lösungen, die noch im Rennen sind, wurden kaum berücksichtigt.

Zur Galerie Die MAZ hat sich auf der Straße umgehört und die Meinungen der Bürger zum Bauprojekt gesammelt.

Ein ähnliches Bild gab es am Montagvormittag auf und rund um den Kirchplatz. Röblinsee oder Bahnstrecke gehörten zu den am meisten gewählten Antworten, welche die Fürstenbergerinnen und Fürstenberger dem MAZ-Team vor Ort auf die Frage, welche Variante die beste sein könnte, gaben. Ob wirklich alles so eindeutig ist, das wird auch bei der Stadtverordnetenversammlung am morgigen Donnerstag, 25. Juni, Thema sein.

Besucher sollten möglichst früh erscheinen

Um 18.30 Uhr beginnt diese in der Mehrzweckhalle in der Berliner Straße 76 und nach der üblichen Einleitung mit Fragestunde und Protokollkontrolle geht es dann auch mit der Variantenvorstellung der Ortsumfahrung B 96 los. Zugegen sind Vertreter des Landesbetriebes Straßenwesen, die die Lösungen erläutern und vorstellen. Auch wenn es ruhiger geworden ist in Sachen Covid-19 – die Verwaltung macht auf in der Halle geltende Abstandspflichten aufmerksam und darauf, dass eine Anwesenheitsliste geführt wird. Wer kann, sollte also lieber früher als später erscheinen.

Entschieden wird morgen jedoch nichts. Aufgrund der vielfach festgefahrenen Situation zwischen Lärmgegnern und Umweltschützern scheint eine für alle annehmbare Lösung auch nicht in Sicht zu sein.

Von Björn Bethe