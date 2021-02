Fürstenberg/Havel

Während des Ersten Weltkrieges diente das Schloss Fürstenberg als Lazarett. Danach befand sich darin ein Sanatorium für Patienten mit diversen inneren Erkrankungen und solche mit neurologischen Leiden. Einer der Prominenten, die hier weilten, war in den Jahren 1919 und 1920 der spätere deutsche Außenminister der Weimarer Republik, Walther Rathenau, Mitglied der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP), der nur wenige Monate nach seiner Amtseinführung 1922 Opfer eines Mordanschlags in Berlin wurde. Er unternahm während seiner Aufenthalte im Luftkurort Fürstenberg in Mecklenburg ausgedehnte Spaziergänge. Sein Lieblingsplatz befand sich auf einer Sitzbank im gegenüber liegenden Park am Schwedtsee.

Walther Rathenau (1867 – 1922): Das Foto entstand kurz vor seiner Ermordung. Quelle: Walther-Rathenau Stift gGmbH

Erst Walther Rathenau, dann Oskar Minkowski

Ein weiterer prominenter Kurgast in Fürstenberg war ein Jahrzehnt später der Medizinprofessor Oskar Minkowski, der als Forscher und Dozent unter anderem an den renommierten Universitäten Breslau und Greifswald tätig war. Professor Minkowski gilt als Wegbereiter in der Erforschung des menschlichen Stoffwechsels. Er erkannte und beschrieb quasi als erster Wissenschaftler in Deutschland die Bedeutung der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) als Insulinproduzent und deren zentrale Funktion für den Kohlenhydratstoffwechsel. Ausgerechnet dieser Mann weilte wegen seiner angeschlagenen Gesundheit 1931 zu einer Kur im Schloss-Sanatorium Fürstenberg und verstarb hier am 18. Juni im Alter von 73 Jahren. An ihn und seinen tragischen Tod erinnert der Gedenkstein im Stadtpark am Schwedtsee.

Oskar Minkowski (1858 bis 1931) verstarb in Fürstenberg. Quelle: Privatarchiv Carsten Dräger

Ab Juli 1940 erfolgte die Nutzung des Schlosses als Erholungsheim der Berliner Verkehrsbetriebe (BVB). Während des Zweiten Weltkrieges wurde es erneut zum Lazarett umfunktioniert. Nach dem Einrücken der Truppenteile der Roten Armee wurde das Anwesen beschlagnahmt. Fürstenberg und Umgebung entwickelte sich zum Standort diverser Garnisonen. Das Schloss diente zeitweise als Schule für die Kinder der Offiziersfamilien. 1953 erfolgte die Rückgabe an die Verwaltungsorgane der DDR. Das Gebäude wurde zum Krankenhaus mit Poliklinik umgestaltet. Es beherbergte unter anderem eine Abteilung für Innere Medizin und eine Kinderklinik. Nach der Schließung des Hauses im Zuge der deutschen Wiedervereinigung befand sich darin von 1992 bis 2004 ein Pflegeheim des Diakonischen Werkes.

Plan für Wellnesshotel schlug fehl

Im Jahre 2006 verkaufte die Stadt Fürstenberg das Schloss nebst Anlage an einen privaten Investor, der dort die Einrichtung eines Wellnesshotels plante. Die Realisierung dieses Vorhabens ließ allerdings vergeblich auf sich warten. Das Schloss befindet sich noch immer im Dornröschenschlaf. Aber das soll sich jetzt ändern. Nach dem Verkauf des Schlosses an die Firma Terraplan besteht Hoffnung auf bessere Zeiten. Wohnungen sollen im und um das Schloss herum gebaut werden – architektonisch alles im Einklang mit den Gegebenheiten des Schlossareals.

Für die Fürstenberger wäre es fantastisch, wenn sie und ihre Gäste eines Tages das Barockschloss wieder in ursprünglicher Schönheit erstrahlen sehen würden und die Möglichkeit bestünde, auch Räume im Inneren in Augenschein nehmen oder für Veranstaltungen nutzen oder darin wohnen zu dürfen.

Von Carsten Dräger