Fürstenberg: Warten auf die Vorzugsvariante

Fürstenberg

Mit einem halben Jahr Verspätung sollte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am 15. April in Fürstenberg die Vorzugsvariante für die Streckenführung der B-96-Ortsumfahrung vorstellen. Der Termin für die Sitzung des projektbegleitenden Arbeitskreises, den die Fürstenberger mit Spannung erwartet hatten, ist wie andere öffentliche Veranstaltungen wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Aufgeschoben bedeutet jedoch nicht, dass die Entscheidung darüber, wo genau die neue B-96-Trasse sinnvollerweise verlaufen soll, mit weniger Spannung erwartet wird. Nachdem Anfang 2019 Vermessungsarbeiten stattfanden, wurden verschiedene Varianten genauer untersucht. Wieder ist ein Jahr seit der letzten Sitzung des im Jahr 2017 gegründeten projektbegleitenden Arbeitskreises vergangen. Nach wie vor gibt es unterschiedliche Meinungen zur Streckenführung und zum Umfang des Ausbaus.

Die Fürstenberger warten seit vielen Jahren auf eine Verlegung der B 96 aus der Innenstadt und damit eine Entlastung für die Bewohner. Quelle: Martina Burghardt

So besteht das Aktionsbündnis „B96-Ausbau: So nicht!“ auf die genauere Betrachtung alternativer Routen, beispielsweise entlang der Bahnstrecke. Die weiträumige westliche Umfahrung der Stadt wird unter anderem aus Naturschutzgründen abgelehnt. Ganz anders sieht das die im Jahr 2011 gegründete Bürgerinitiative „B96 raus“. „Wir sind froh, dass unsere jahrelangen Demos, die über 1650 Protestunterschriften und der Einsatz unserer Abgeordneten zur Planung führten“, so der Sprecher der Bürgerinitiative Gerd Palm. „Eine zukunftsträchtige Lösung lassen wir uns kurz vor der Realisierung nicht zunichtemachen.“ Die sogenannte Mittelvariante entlang der Bahnstrecke lehnt die Bürgerinitiative ab. Die Belastung der Bewohner mit Lärm und Abgasen wäre immer noch zu groß.

Gerd Palm befürchtet sogar, dass dafür Eigenheime weichen müssten. Er warnt auch davor, dass die Pläne der Bahn für den Ausbau der Strecke Berlin-Rostock mit den Straßenbauplänen für die Fürstenberger Ortsumgehung kollidieren könnten und sich der Ausbau dadurch weiter verzögert. „Ich fordere, dass die Bahn die Gleisverlegung sein lässt und die Stadt nicht wartet, bis die Bahn sie vor vollendete Tatsachen stellt“, sagt er.

Aktionsbündnis „B96 -Ausbau: So nicht!“ meldet sich zu Wort

Neben den beiden Bürgerinitiativen meldete sich auch das länderübergreifende Aktionsbündnis „B96 -Ausbau: So nicht!“ zu Wort. Seit einem Jahr engagieren sich dessen Mitstreiter für einen bedarfsgerechten Ausbau der B 96 zwischen Fürstenberg, Neustrelitz und Neubrandenburg. Dem Bündnis geht es vor allem darum, dass der Flächenverbrauch in Grenzen gehalten und so wenig Natur wie möglich zerstört wird. Aus Sicht des Bündnisses sollten die Planungen behutsamer erfolgen, um insbesondere die Strecke nicht noch attraktiver für den Schwerlastverkehr zu machen. Auch dazu hat die Bürgerinitiative „B96 raus“ eine andere Meinung. „Wir sind froh darüber, dass die hügelige B96-Trasse zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg einige Überholspuren bekommt“, so Gerd Palm.

Nachdem in dem Aktionsbündnis zunächst nur die Gruppe Lebendiges Fürstenberg gegen die weiträumige Umfahrung der Stadt durch ein Naherholungsgebiet Stellung bezog, stießen der BUND Neubrandenburg gemeinsam mit dem Kreisverband der Bündnisgrünen der Mecklenburgischen Seenplatte und weiterer Unterstützer dazu, die auf die überdimensionierten Planungen zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg hinwiesen. „Dort sollen mit bislang 100 Millionen Euro in einen zum Teil dreistreifigen Straßenkörper neben der vorhandenen B 96 investiert werden, um am Ende drei Minuten schneller in Neubrandenburg zu sein“, heißt es in einer Stellungnahme des Aktionsbündnisses. „Dieses Geld ist nach Ansicht des Aktionsbündnisses besser in den Ausbau der Bahnstrecke Berlin– Stralsund über Neubrandenburg investiert.“

Für den Landkreis Oberhavel ist die Bundesstraße das wichtigste Infrastrukturprojekt im Straßenbau. „Die B 96 ist die wichtigste großräumige Straßenverbindung des Landkreises Oberhavel in Richtung Norden, sie ist die Lebensader für Wirtschaft und Tourismus im Landkreis Oberhavel“, so der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow. Die Industrie- und Handelskammer Potsdam hat sich vor zwei Jahren der länderübergreifenden Initiative „B96. Jetzt“ angeschlossen.

Von Martina Burghardt