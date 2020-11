Fürstenberg

Die Stadtverwaltung hat erstmals eine Nikolausstiefelaktion in der Fürstenberger Innenstadt organisiert.

Jedes Kita-Kind kann bis Mittwoch, 2. Dezember, je einen geputzten Schuh in der Kita abgeben. Die Stiefel werden dann von der Stadtverwaltung – dem Nikolaus – mit einer kleinen Überraschung befüllt und an die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt verteilt.

Am Montag nach dem Nikolaustag, 7. Dezember, ist es dann soweit – die Suche kann beginnen. Alle Kitakinder sind mit ihren Eltern eingeladen durch die Fürstenberger Innenstadt zu spazieren und die gefüllten Stiefel in den Schaufenstern der Geschäfte zu suchen und dort direkt in Empfang zu nehmen. Das Partnerstück des Schuhs muss mitgebracht und vorgezeigt werden, um sicher zu stellen, dass jedes Kind seinen richtigen Stiefel zurückerhält.

Ersatz für wegfallende Adventsfeierlichkeiten

Ziel ist es – besonders in den auch für den Einzelhandel schweren Zeiten der Coronapandemie und dem zunehmenden Onlinehandel – die kleinen Geschäfte in der Fürstenberger Innenstadt zu unterstützen.

Teilnehmende Kitas: Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Fürstenberg/ Havel, Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Fürstenberg/ Havel, Kindertagesstätte und Krippe „Storchennest“ in Blumenow, Kindertagesstätte „Havelspatzen“ in Bredereiche.

Zahlreiche Geschäfte nehmen teil

Teilnehmende Geschäfte: Schloss-Parfümerie, Brandenburger Straße 2, Polsterei Fank, Brandenburger Straße 9, Apotheke am Markt, Brandenburger Straße 10, Fotofachgeschäft Soost, Brandenburger Straße 14, Boutique Mode & Geschenke, Brandenburger Straße 14, Lako Blumen und Heimschmuck, Brandenburger Straße 15, Anika Schuh, Brandenburger Straße 16, Buch- & Reisecenter Rolff, Brandenburger Straße 18, Jeans Life, Brandenburger Straße 20, Sandra Moden, Brandenburger Straße 45, Doris Blumenshop, Brandenburger Straße 46, Zweiradcenter Intress, Brandenburger Straße 49, Hufeland Apotheke, Brandenburger Straße 55, Augenoptik Rieckhof, Bahnhofstr. 15.

Wichtiger Hinweis: Eltern, Kinder und Händler werden gebeten, sich an die Corona Schutzmaßnahmen zu halten.

