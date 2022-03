Fürstenberg

Bomben müssen nicht in unmittelbarer Nähe explodieren, um Menschen Angst zu machen. Es genügt, wenn sie ihre zerstörerische Kraft Hunderte Meter weiter entfalten. Dasha Rakowa hat das in ihrer Heimatstadt Charkiw erleben müssen, sie saß im Keller, hörte den Kriegslärm. Sie floh vor den Kämpfen, mit etwas Kleidung und ein paar Zeichenutensilien. Für die Frau, ausgebildete Grafikerin und Illustratorin, ein Muss. Die Dinge brauche sie, um die Illustrationen für ein Kinderbuch fertig zu stellen, an dem sie gerade arbeitet, erzählte die 43-Jährige am Sonntagnachmittag beim zweiten Solidaritätsmarkt am Fürstenberger Verstehbahnhof. Und sie hat auch schon eine beeindruckende Kostprobe ihres künstlerischen Könnens abgeliefert. Nicht auf Leinwand, sondern auf einem Straußenei hat Dasha Rakowa mit feinen dunklen Linien ein Mädchen mit Friedenstaube in den Armen entstehen lassen.

Die ukrainische Künstlerin Dasha Rakowa auf dem Solidaritätsmarkt am Verstehbahnhof in Fürstenberg. Quelle: Björn Bethe

Dabei sollte sie das hohle Ei eigentlich für sich selbst behalten, erzählt Anke Domscheidt-Berg (Linke), und für die Kinder zum bevorstehenden Osterfest bemalen.

Der Bundestagsabgeordneten machen diese Vorbereitungen des Osterfestes ebenfalls Spaß, weswegen sie ausgeblasene Eier sammelt. Aber dass sie selbst dazu komme in diesem Jahr, sei wohl eher unwahrscheinlich, weswegen sie einige verteilt habe. Die Künstlerin aus der Ukraine habe schließlich darauf bestanden, dass sie das in rund acht Stunden entstandene Kunstwerk zurücknehme. Da sei kein Widerspruch möglich gewesen.

Mädchen mit Friedenstaube im Arm: das filigran gestaltete Osterei durch Dasha Rakowa. Quelle: Björn Bethe

Wie schon bei der ersten Auflage des Spendenmarktes vor zwei Wochen war auch am Sonntag einiges vorbereitet worden. Die Spendenbereitschaft, meinte Dagmar Riedel, die Organisatorin hinter der Aktion, sei weiter unvermindert hoch.

Fürstenberg: Erlös geht an Ukraine-Hilfe

Ob Kuchen gebacken und für den Verkauf zur Verfügung gestellt oder ein paar Stücke zum kleinen Trödelmarkt bereitgestellt werden – die Fürstenberger helfen weiter. Nicht zuletzt bieten derartige Veranstaltungen auch für die Menschen, die dem Krieg entflohen sind und hier eine sichere Bleibe gefunden haben, auch eine Möglichkeit, mit Landsleuten in Kontakt zu kommen. Sich zu vernetzen und zu merken: Wir sind nicht alleine.

Solidaritätsmarkt am Verstehbahnhof in Fürstenberg. Quelle: Björn Bethe

Extra dafür wurde ein paar Meter abseits der zu Verkaufsständen umfunktionierten Bierzelttische eine Art Sitzecke im Freien errichtet. Stühle und Decken gestatteten es, einen Moment lang zu verweilen und sich auszutauschen. Was bei dem schönen Wetter auch gern genutzt wurde. Später, gegen 15 Uhr, gab es noch eine musikalische Umrahmung des Nachmittags. Der Himmelpforter Thomas Vogel kam mit seiner Band „Kupalinka“. „Er hat spontan gesagt, für einen Kaffee und ein Stück Kuchen bei uns vorbeizuschauen und Musik zu machen“, freute sich Dagmar Riedel über das gern angenommene Angebot. Die Band aus Berlin und Himmelpfort spielt vor allem packende Balkantänze, schmelzende Balladen aus dem hohen Norden und mehrstimmige Lieder aus ganz Europa, aber auch Eigenkompositionen. Seit einigen Tagen sind sie auch mit dem Einstudieren von ukrainischen Stücken beschäftigt.

Solidaritätsmarkt in Fürstenberg: Hilfe für „Ärzte ohne Grenzen“

„Wir freuen uns einfach, wenn wir sehen, dass die Menschen für ein paar Stunden ein Lächeln im Gesicht haben“, so die Organisatorin. Wie gehabt, waren für die ukrainischen Besucher Kaffee und Kuchen frei. Was die Einheimischen gaben, wanderte in den Spendentopf. Beim ersten Solidaritätsmarkt waren rund 1300 Euro zusammengekommen. Das Geld geht zum Teil an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, zum Teil wird es auch für Aktionen vor Ort eingesetzt. Momentan läuft beispielsweise die Eröffnungsvorbereitung des sogenannten „Umsonst-Ladens“, in dem künftig auch Flüchtlinge unterstützt werden. Und bei diesem Projekt sei bestimmt der eine oder andere Euro willkommen.

Und davon kamen wieder einige zusammen. Nicht zuletzt, weil die blauen Einkaufstaschen, die im Verstehbahnhof von Kindern mit den gelben Umrissen einer Friedenstaube bedruckt worden waren, reißenden Absatz fanden. Auch sonst öffneten die Besucher ihre Börsen und ließen den einen oder anderen Spendeneuro da, um die Kriegsflüchtlinge zu unterstützen.

Von Björn Bethe