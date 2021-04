Fürstenberger Vereine bekommen weiterhin Geld

Fürstenberg/Havel

Ein reges Vereinsleben in der Pandemie ist seit Monaten unmöglich. Doch Vereine leisten mit ihrem sozialen Engagement in verschiedenen Bereichen einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben, und das soll unbedingt erhalten werden. Die finanzielle Unterstützung wird deshalb von der Stadt Fürstenberg/Havel nicht in Frage gestellt, obwohl schon im vergangenen Jahr etliche Veranstaltungen abgesagt und das nicht verbrauchte Geld teilweise zurückgezahlt werden musste.

Der Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Vereinsförderung 2021. In dem noch nicht beschlossenen Haushalt des laufenden Jahres sind dafür 15.000 Euro vorgesehen. Für die Kinder- und Jugendarbeit erhalten die Vereine, aufgeschlüsselt nach den Mitgliederzahlen (bis 16 Jahre), insgesamt 3750 Euro. 11.250 Euro werden als Zuschuss für Veranstaltungen, Projekte oder Anschaffungen vergeben. Nach der entsprechenden Richtlinie bewilligt der Bürgermeister aufgrund der Empfehlung des Sozialausschusses das Geld, allerdings erst nach dem Haushaltsbeschluss.

Sechs Fürstenberger Vereine bekommen Geld für Jugendarbeit

Mit der Grundförderung für Kinder und Jugendliche können sechs Fürstenberger Vereine rechnen: Der SV Fürstenberg (53 Kinder) soll 1483,21 Euro erhalten, der MC Fürstenberg (13) 363,81 Euro, der Fürstenberger Yachtclub (15) 419,78 Euro, der Tischtennisverein (26) 727,61 Euro, der Feuerwehrverein Fürstenberg/Havel (8) 223,88 Euro sowie der Fürstenberger Carnevals Klub (19) 531,72 Euro.

Bürgermeister Robert Philipp. Quelle: Martina Burghardt

Die Summen können sich etwas erhöhen, weil der Rest des nicht völlig ausgeschöpften Budgets der Veranstaltungsförderung der Kinder- und Jugendförderung zufließen soll. Diese Empfehlung gab der Sozialausschuss nach ausführlicher Debatte. Anlass dafür war die laut Richtlinie festgelegte Deckelung der Antragssummen. Von den 13 Antragstellern hatten zwei die mögliche Förderhöhe überschritten, die Gesamtsumme blieb jedoch unter den 11.250 Euro.

„Es ist besser, wenn die Mittel ausgeschöpft werden“

Ausnahmen zuzulassen und dadurch die Deckelung aufzuweichen, davor warnte Andreas Intreß (für AFO). Das wäre ein „falsches Signal“ an künftige Antragsteller und würde künftig wieder einen „türkischen Basar“ provozieren, den man mit der Richtlinie verhindern wollte. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) stimmte dem zu, sagte aber auch: „Es ist besser, wenn die Mittel ausgeschöpft werden.“

Dem Vorschlag des Sozialausschussvorsitzenden David Röwer (Vielfalt), alle restlichen Mittel über die Kinder- und Jugendförderung zu verteilen, folgten die Ausschussmitglieder. Sie stimmten anschließend über jeden einzelnen Antrag für die Veranstaltungs-/Projektförderung ab. Laut Richtlinie darf die Summe der Zuwendung in vier aufeinanderfolgenden Jahren pro Verein 3000 Euro nicht übersteigen.

Falls Veranstaltungen nicht stattfinden, fließt Geld zurück in Stadtkasse

Aus diesem Grund wurden die Zuschüsse für den Motorsportclub und den Tischtennisverein gekürzt. Förderungen erhalten außerdem der SV Fürstenberg, der Radsportverein 94, der Behindertenverband, der Modellbahnclub, der Verein zur Förderung von Kindern durch Kunst, der Fürstenberger Yachtclub, der Förderverein Fürstenberger Schulen und Kitas, die Volkssolidarität, die Kleingartensparte „Gut Nass 1919“, der Treff 92 und Alter Aktiv. Falls die geförderten Veranstaltungen nicht stattfinden können, fließt das Geld zurück in die Stadtkasse.

Die aus dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums Gransee/Zehdenick zur Verfügung gestellten 2000 Euro für Vereinsförderung erhält der Tierschutzverein Oberhavel, der als einziger einen Antrag dafür gestellt hatte.

Von Martina Burghardt