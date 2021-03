Fürstenberger starten Frühjahrsputz

Fürstenberg

Freiwillige sind erneut dazu eingeladen, vom 27. März bis zum 18. April beim Frühjahrsputz in der Stadt Fürstenberg und den Ortsteilen mitzumachen. Die Stadtverwaltung organisiert das Großreinemachen gemeinsam mit dem Tourismusverein „Fürstenberger Seenland“

Böschungen, Hänge und Wiesen an Rad- und Wanderwegen, sowie Havel- und Seeufern von sollen in dieser Zeit von Müll und Unrat befreit werden. Am Dienstag, 30. März, findet von 10 bis 13 Uhr die traditionelle Bepflanzung der Baumscheiben am Markt und die gemeinsame Müllsammelaktion der Stadtverwaltung und des Tourismusvereins statt. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Markt 1. Um Vorab-Anmeldung wird gebeten. Alle Bürger sind willkommen, sich zu Rad, zu Wasser und zu Fuß an diesem Vormittag zu beteiligen. Als Dankeschön wird es zum Abschluss einen Imbiss geben.

Über den gesamten Zeitraum hinweg kann jeder auch seine eigene Frühjahresputz-Aktion starten. Wer etwas plant, kann das bis zum 15. März im Rathaus melden. Der Einsatz mit Termin und Treffpunkt wird in der Aprilausgabe des Fürstenberger Anzeigers und auf der städtischen Webseite veröffentlicht.

Die Müllabholung wird wieder über den Bauhof und die Stadtverwaltung organisiert. Am Ende des Aktionszeitraumes wird der Einsatz und das Engagement aller Beteiligten mit einem Beitrag im Fürstenberger Anzeiger, auf unserer Webseite und dem städtischen Newsletter gewürdigt.

Von MAZonline