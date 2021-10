Fürstenberger wollen eine eigene Oberschule – warum der Wunsch unerfüllt bleiben könnte

Fürstenberg/Havel

Der Beschluss zur Wiedereinrichtung einer weiterführenden Schule in Fürstenberg/Havel war längst überfällig. Seit drei Jahren wiederholen die Stadtverordneten fraktionsübergreifend eine solche Forderung. Sowohl der Schulentwicklungsplan, die Grundlage für die Entscheidung des Bildungsministeriums, als auch die Vorstellungen des Landkreises Oberhavel und die von der Stadtverwaltung erarbeitete Schülerstatistik sprachen bislang dagegen.

Die Stadtverordnetenversammlung folgte nun geschlossen dem Beschlussvorschlag von Olaf Bechert (CDU) und fordert den Landkreis auf, die Wiedereinrichtung eines Schulangebotes in der Sekundarstufe 1 in die sechste Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes aufzunehmen. Die Fürstenberger können sich die Einrichtung eines Schulzentrums von Klasse eins bis zehn am Standort der Drei-Seen-Grundschule – mit Um- und Ausbau – oder den Neubau einer Oberschule im Stadtgebiet vorstellen, sowohl in Trägerschaft des Kreises als auch der Stadt.

Stadtgefüge könnte mit einer Oberschule gestärkt werden

Sie sind optimistisch, dass sich die Schülerzahlen nach dem geforderten Landesstandard positiv entwickeln. Als Begründung werden zusätzlich Formulierungen aus einem offenen Brief des Ortsvorstehers Manfred Saborowski aus Altthymen an den Landrat beigefügt, der den Schulweg aus dem nördlichsten Teil Oberhavels als unzumutbar bezeichnete und eine zehnklassige Schule forderte. Als ein weiteres Argument wurde die Stärkung des Stadtgefüges angeführt. Das Vereinsleben leide darunter, dass die Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr auswärts unterrichtet werden, hieß es.

Auch Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg), der das Thema im jüngsten Hauptausschuss erneut auf die Tagesordnung gebracht hatte, wiederholte seine Argumente, nämlich, dass bei der Erarbeitung der Schülerstatistik, die der Genehmigung einer Oberschule zugrunde liegt, nicht die Zahlen aus den umliegenden Orten berücksichtigt wurden. Er nannte mehrere Beispiele aus Kommunen, wo die Schülerzahlen ebenfalls knapp sind und es trotzdem eine Oberschule gibt. Auch Bürgermeister Robert Philipp (parteilos), der sich bislang wegen der vorliegenden Zahlen keine Oberschule vorstellen konnte, sprach sich für den gemeinsamen Beschlussvorschlag aus. Bürger können sich noch bis zum 20. Oktober an der Diskussion zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes beteiligen. Der Kreistag wird dazu im Dezember einen Beschluss fassen.

Stadtverwaltung will ihre Stellungnahme modifizieren

Um sich gut darauf vorzubereiten, hatten die Kreistagsabgeordneten im Frühjahr auf Initiative der Grünen einen Sonderausschuss gegründet, der dem Bildungsausschuss des Kreistages seine Vorschläge unterbreitet. Das bisherige Ergebnis fasste Olaf Bechert zusammen und entkräftete gleichzeitig Befürchtungen, dass der Ersatzneubau für die Oberschule in Gransee gegen Fürstenberg ausgespielt werden könnte. „Im Kreistag gibt es mittlerweile fraktions- und parteiübergreifend eine äußerst positive Stimmung für eine Oberschule in Fürstenberg“, sagte er. Das Verständnis sei da, und die einstimmige Empfehlung gebe es auch.

„Diese positive Stimmung müssen wir aufnehmen“, sagte er im Hinblick auf den Grundsatzbeschluss. Die Gegenstimmen von Linken und Grünen im Bildungsausschuss hätten andere Gründe. „Die Grünen wollen grundsätzlich keine Oberschule in kreislicher Trägerschaft“, erläuterte Olaf Bechert. „Und die Linken haben ein Problem mit der Schule in Kremmen.“ Dies sei bereits aus der Beschlussvorlage genommen worden, so dass nun auch mit den Ja-Stimmen aus der Linken-Fraktion zu rechnen sei.

Überzeugt waren die Stadtverordneten längst. Die Stellungnahme der Stadtverwaltung zum Schulentwicklungsplan soll nun modifiziert werden. Im Wunsch besteht Einigkeit. Wann tatsächlich eine Oberschule in Fürstenberg/Havel gebaut wird, ist völlig offen.

Von Martina Burghardt