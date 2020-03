Fürstenbergs Kameraden: 5687 Stunden im Dienst des Allgemeinwohls

Fürstenberg

Mit den Worten „viel Ausbildung und viele Einsätze“ charakterisierte Gordon Harnack das zurückliegende Jahr. Eigentlich wollte Fürstenbergs Ortswehrführer das Jahr 2019 vor den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg Revue passieren lassen. Doch dann hat die Corona-Gefahr die Jahreshauptversammlung platzen lassen.

Nichtsdestotrotz verdient es große Anerkennung, was Fürstenbergs Feuerwehrleute im vergangenen Jahr geleistet haben. Nicht weniger als 48 Mal haben sie sich immer donnerstags zur Ausbildung getroffen. Darunter waren auch Sonderausbildungen, wie etwa gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr Wilster bei Hamburg. Mit dieser Wehr verbindet die Fürstenberg bereits seit der Wende eine sehr enge Freundschaft. Der Leiter der Wehr aus Wilster, so erzählt Gordon Harnack, arbeite bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg und habe mit den Freunden in Fürstenberg eine Ausbildung gemacht, bei der es um Personenrettung aus einem Pkw gegangen sei. Zudem habe im vergangenen Jahr traditionell auch wieder eine Ganztagsausbildung auf dem Programm gestanden, die gemeinsam mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lychen (Kreis Uckermark) absolviert wurde.

Geübt worden sei auch das Szenario bei Waldbränden, wobei es dabei in erster Linie darum ging, eine Löschwasserversorgung über eine größere Entfernung sicherzustellen. Gemeinsam mit der Wasserwacht Templin fand eine Ausbildung statt, die der Rettung von Personen aus dem Wasser diente. Die Fürstenberger Feuerwehr hat unter ihrer Einsatztechnik zwei Boote, über je eines verfügen die Kameradinnen und Kameraden in Bredereiche und Himmelpfort.

Acht Kameraden aus Fürstenberg haben 2019 Lehrgänge auf Kreisebene besucht, drei davon einen Lehrgang für Maschinisten, vier einen Lehrgang für Atemschutzgeräteträger und einer einen Lehrgang für technische Hilfeleistungen. Vier Kameraden absolvierten in Neustrelitz eine Rettungsschwimmerausbildung und drei Kameraden waren zu Lehrgängen (Gruppenführer, Gerätewart, Stabsarbeiter) an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt.

Gleich fünf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg haben im Jahr 2019 die Truppmannausbildung absolviert und diese Grundausbildung für freiwillige Feuerwehrleute mit Erfolg abgeschlossen. Überhaupt verfügen die Fürstenberger über eine sehr starke Wehr. Sie besteht nach Auskunft des Ortswehrführers zurzeit aus 51 aktiven Kameraden im Alter zwischen 18 und 53 Jahren. Darunter befinden sich sieben Frauen. Außerdem verfügen die Fürstenberger über eine Jugendwehr mit zwölf Mädchen und Jungen sowie über eine Alters- und Ehrenabteilung, der 14 Kameraden im Alter zwischen 62 und 85 Jahren angehören.

Im Gerätehaus der Fürstenberger stehen fünf Fahrzeuge: ein Löschfahrzeug ( LF) 10, ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000, ein Drehleiterfahrzeug, ein Einsatzleitwagen (ELW) und ein Mannschaftstruppfahrzeug (MTF). Wie Gordon Harnack sagt, hoffen die Feuerwehrleute darauf, 2022 ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) zu bekommen. Das wird vor allem davon abhängen, ob die dafür beantragten Fördergelder genehmigt werden. Darüber hinaus ist auch ein Anbau für das Gerätehaus vorgesehen. Die Planung dafür, so der Ortswehrführer, stehe bereits.

Lob für die Jugendwehr

Stolz ist Ortswehrführer Gordon Harnack auf den Nachwuchs. Die Jugendwehr, so der 44-jährige gebürtige Fürstenberger, der als Hausmeister beim Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetrieb (Kowobe) arbeitet, hänge sich voll in die Ausbildung rein und habe mit Nicole Urban, Eric Dahms, Philipp Koch und René Schmidt erfahrene und vor allem sehr engagierte Feuerwehrleute an ihrer Seite,

Einsätze und Ausbildung zusammengerechnet, so Gordon Harnack, haben Fürstenbergs Feuerwehrleute im vergangenen Jahr 5687 Stunden im Dienste des Allgemeinwohls absolviert. Unterm Strich so der 44-jährige Brandmeister weiter, seien 2019 insgesamt 116 Einsätze gefahren worden. Darunter 30 Löscheinsätze bei Bränden, 86 Mal war technische Hilfe zu leisten. Ganz besonders schwer zu verkraften war dabei ein tödlicher Unfall in Drögen, als ein Pkw mit einem Lkw im Gegenverkehr frontal kollidierte.

Dank an den Feuerwehrverein

Sehr dankbar sind die Kameradinnen und Kameraden dem Feuerwehrverein Fürstenberg unter der Leitung von Anja Bogadtke und Steven Kurth. Der Verein habe sie, so unterstreicht Gordon Harnack, auch im vergangenen Jahr wieder sehr unterstützt. So zum Beispiel beim traditionellen Feuerwehrvergnügen im November, mit dem den Partnern der Feuerwehrleute sowie auch den Sponsoren ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung gesagt wurde. Auch Vertreter der Partnerfeuerwehr aus Wilster waren dabei.

Ebenso dankbar sind die Kameradinnen und Kameraden Bürgermeister Robert Philipp und den Stadtverordneten. Sie würden mit ihren Beschlüssen dafür sorgen, dass jedes Jahr aufs Neue in die Technik und den Erhalt der Einsatzbereitschaft der Fürstenberger Feuerwehr investiert werde. Dafür beteiligen sich die Brandschützer regelmäßig und nach Kräften an der Vorbereitung und Durchführung kommunaler Ereignisse wie zum Beispiel dem Brandenburger Wasserfest, dem Maibaum-Aufstellen oder dem Martinsfest.

Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg wird Anja Bogadtke, für seine 20-jährige Mitgliedschaft wird René Schmidt geehrt.

Von Bert Wittke