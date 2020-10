Futter-Spendenmarathon: Oberhavels Tierschutzverein braucht Unterstützung

Oberhavel

Der Tierschutzverein Oberhavel bittet um Unterstützung beim diesjährigen Futter-Spendenmarathon. Die 2017 ins Leben gerufene Aktion zur Unterstützung von Tierschutzorganisationen findet bereits zum vierten Mal statt. Auch die Tierfreunde aus Oberhavel nehmen in diesem Jahr wieder daran teil. „Im vergangenen Jahr haben wir es unter die Gewinner geschafft und konnten damit fast unseren gesamten Futter-Jahresbedarf abdecken“, berichtet Ellen Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel, „das hat uns gerade in der Coronazeit sehr geholfen“. Auch in den Jahren zuvor hatten Oberhavels Tierfreunde bereits erfolgreich an der Aktion teilgenommen.

Ziel ist ein Platz unter den Top 30 – Abstimmung läuft bis Donnerstag, 16 Uhr

Zahlreiche Institutionen nehmen an dem Spendenmarathon teil, „an die 30 Vereine mit den meisten Stimmen wird am Ende das gespendete Futter verteilt“, so Schütze. Aktuell liegen die Tierschützer aus Oberhavel auf dem 30. Rang, „das wird also sehr knapp“, befürchtet Ellen Schütze. Sie bittet daher die Oberhavel, an der Abstimmung zu Gunsten des Vereins aus Oberhavel teilzunehmen. Diese findet online statt und endet am Donnerstag, den 22. Oktober, um 16 Uhr. „Wir brauchen jede Stimme“, sagt Ellen Schütze, „es kostet keinen Cent, hilft unseren Schützlingen aber unendlich“.

Corona beschert Tierschützern ein schweres Jahr

Hinter den Tierfreunden liegt – gebeutelt aufgrund von Corona – ein schweres Jahr. „So wie es aussieht, wird es mit Corona ja noch etwas anhalten. Wir haben daher nach wie vor für Besucher geschlossen, das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben“, sagt Ellen Schütze. „Unsere Feste haben wir alle abgesagt, Pensionstiere haben wir kaum noch, da ja keiner mehr groß verreist. Folglich beziehen wir daraus auch keine Einnahmen“, beschreibt sie die wirtschaftlich schwierige Situation des Vereins. „Von daher wäre es toll, wenn wenigstens das Futter für unsere Schützlinge für das nächste Jahr gesichert wäre“, hofft Ellen Schütze auf die Unterstützung der Menschen aus Oberhavel.

Direktlink zur Abstimmung

Für den Tierschutzverein Oberhavel kann abgestimmt werden unter: www.spendenmarathon-tiere.de/?vote=64

Von Nadine Bieneck