Gerichtsverhandlung: Angeklagter Fürstenberger kommt mit einem blauen Auge davon

Zehdenick/Fürstenberg

Ein Jahr Freiheitsstrafe, das auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird, lautete der Richterspruch gegen Sven S., der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt war. Mit einem blauen Auge im doppelten Sinn kam der Fürstenberger dabei am Donnerstag am Zehdenicker Amtsgericht davon. Denn der Richter war anhand der Zeugenaussagen davon überzeugt, dass die Geschädigte den ersten Schlag gegen ihren damaligen Lebenspartner und Vater ihrer neugeborenen Zwillinge geführt und ihm dabei das besagte „Veilchen“ verpasst hatte. Beide waren bei der Auseinandersetzung alkoholisiert. Er 2,8, sie 1,78 Promille.

Gericht und Nebenklägerin plädieren auf Zahlung von Schmerzensgeld

Trotz der stattlichen Anzahl von 24 Vorstrafen muss der 41-Jährige nicht ins Gefängnis. Das Gericht und auch die Nebenklägerin waren der Meinung, dass der Angeklagte besser einer kontinuierlichen Arbeit nachgehen und 1500 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zahlen solle. Damit der Verurteilte das auch durchsteht, wird ihm ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Mildernd berücksichtigte der Richter, dass der Angeklagte nach der Tat mehrere Monate in U-Haft saß. „Er hatte also Zeit zum Nachdenken!“

Sohn der Geschädigten sagt aus

Im Mittelpunkt des zweiten Verhandlungstages stand die Vernehmung des 15-jährigen Sohnes der Geschädigten, der bei der handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen seiner Mutter und dem Angeklagten am 7. Juli 2020 dabei war. Er habe sich mit Sven S. über Schulzensuren gestritten und der habe sich ihm bedrohlich genähert. „Mama hat sich dazwischen gestellt“, fuhr der Zeuge fort und es folgte der schon erwähnte „Veilchenschlag“. Danach flogen halb volle Bierflaschen und Aschbecher durch die Küche in der Fürstenberger Wohnung, in die sie erst kürzlich gezogen waren. Er, seine siebenjährige Schwester und die neugeborenen Zwillinge wohnten hier. Sven S., den er schon lange kennt und der früher mit ihnen auch gut harmonierte, habe sie vier Monate zuvor verlassen. Er kam also am Tatabend unangemeldet und stark alkoholisiert zu ihnen. Auch seine Mutter habe getrunken und zwei Flaschen an den Hinterkopf ihres Peinigers geworfen. Sven S. habe die Mutter an die Wand gedrückt, mehrfach gewürgt und zu Boden gebracht. „Sie hat sich dann gar nicht mehr gewehrt“, sagte der Junge weiter. Und der Angeklagte wollte dann zutreten, was er verhindern konnte.

Auseinandersetzung gipfelt in Kieferbruch

Sven S. habe sie dann mehrere Meter über die Glasscherben zum Wohnzimmer geschleift. „Sie hatte Verletzungen an Händen, Rücken, Beinen und Würgemale am Hals“, führte der Sohn weiter aus. Er musste zwischendurch seine kleine Schwester nach oben bringen und war deshalb nicht die ganze Zeit bei der Prügelei der beiden Erwachsenen dabei. So konnte er nichts zu der schwersten Verletzung seiner Mutter, einem Unterkieferbruch, sagen. Infolgedessen musste die 35-Jährige operiert werden. Er habe schließlich die Feuerwehr gerufen, nachdem er vergeblich versucht hatte, seinen leiblichen Vater und die Polizei zu verständigen.

Von Helmut Schneider