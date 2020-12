Gut Boltenhof: Der Hofladen muss es nun richten

Boltenhof

„Keine leichte Situation, eher dramatisch“, sagt Jan-Uwe Riest der gemeinsam mit seiner Frau Andrea das Gut Boltenhof betreibt. Man habe gerade zuletzt sehr viel in die Entwicklung der Anlage investiert. Und nun fehlten infolge der Corona-Krise wichtige Einnahmen, um die Verbindlichkeiten zu begleichen. Zugleich würden auch die Banken zunehmend nervös werden und zuvor gemachte Zusagen noch einmal überprüfen. Er hoffe auch im Interesse anderer Branchenkollegen, den es aus verschiedenen Gründen weit schlechter geht, dass die staatlichen Hilfen unkompliziert und schnell zur Auszahlung kommen, betont Jan-Uwe Riest.

Momentan ist die Situation für Familie Riest nicht leicht. Coronabedingt können die Eigentümer und Betreiber von Gut Boltenhof keine Gäste beherbergen oder gastronomisch verwöhnen. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Gut Boltenhof, so sagt das Ehepaar Riest, sind seit Beginn des zweiten Lockdowns zahlreiche bereits vereinbarte Veranstaltungen und Buchungen weggebrochen. Und auch die zur Verfügung stehenden Ferienwohnungen konnten natürlich nicht vermietet werden. Hinzu komme erschwerend, so Andrea Riest, dass zunächst avisiert war, dass der zweite Lockdown vier Wochen dauern würde. Nun, da klar ist, dass die Schließzeit wesentlich länger wird, sei es zu spät, um langfristig planen und Konzepte durchzusetzen zu können. Andrea Riest meint damit das Konzept einer Gutshofgesellschaft, dass während des ersten Lockdowns in Boltenhof praktiziert wurde und sehr gut funktioniert habe.

Schade, aber die herrlich hergerichteten Gästezimmer zum Übernachten müssen gegenwärtig leer bleiben. Quelle: Uwe Halling

Zu Gut Boltenhof gehören 20 Ferienwohnungen. Neun davon sind ohnehin dauerhaft vermietet. Im Frühjahr seien auch die verbleibenden elf Wohnungen langfristig für einen Zeitraum von zwei oder auch zweieinhalb Monaten vermietet worden. Aufgehalten hätten sich dort Familien aus Berlin und von guten Freunden oder auch solche Familien, die das Gut Boltenhof bereits aus der Vergangenheit kannten. „Diese Leute haben sich hier quasi in eine freiwillige Quarantäne begeben und das Gut in der Zeit nicht verlassen“, erklärt Jan-Uwe Riest. Gut Boltenhof habe die Familie versorgt und dafür extra die Angebote des gutseigenen Hofladens verzehnfacht. Dafür wurde mit dem Hofladen extra vom Gutshaus in den ehemaligen Rinderstall umgezogen. Über Nachbarschaftshilfe sei sogar eine Kinderbetreuung organisiert worden. Die Leute hätten sich auf Gut Boltenhof an der frischen Luft bewegen können, Natur und Tiere genießen und sogar Sport treiben. Das alles sei mit der zuständigen Verwaltung in Fürstenberg abgesprochen und von dort auch nach entsprechenden Kontrollen entsprechend geduldet worden, sagt Jan-Uwe Riest und fügt hinzu: „Mit diesem Gutshoflebensgefühl sind wir sogar für den Brandenburger Tourismuspreis vorgeschlagen worden und waren einer von neun Nominierten.“

Bijan Zintel ist der neue Küchenchef auf Gut Boltenhof und ein absoluter Könner auf dem gebiet des Kochens. Quelle: Uwe Halling

Nun, da dieses Modell aufgrund vieler Unklarheiten über Beginn und Dauer des erneuten Lockdowns nicht mehr rechtzeitig konzipiert werden konnte, muss sich Gut Boltenhof in erster Linie auf die Direktvermarktung seiner Produkte verlassen. Das, so informiert Jan-Uwe Riest, passiere über den Online-Shop, aber auch vor Ort. An den kommenden beiden Adventssonntagen könnten die Leute in der Zeit von 12 bis 17 Uhr im Hofladen einen Adventsmarkt erleben und dabei verschiedene hochwertige Produkte erwerben, die sowohl von Gut Boltenhof als auch von anderen regionalen Anbietern stammen. Der Hofladen selbst öffnete am Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr.

Die Angebote sowohl im Hofladen als auch bei den Adventsmärkten an den kommenden beiden Sonntagen sind hochwertig und vor allem sehr vielfältig. Quelle: Uwe Halling

Zum Angebot gehören sowohl frische als auch bereits veredelte Gänse, frisches Bio-Rindfleisch und Bio-Schinken aus eigener Schlachtung, Gulasch, Bolognese, diverse Fonds und Marmeladen mit spezieller Winternote, Glühweine, Christstollen, Weine und vieles mehr. Wer möchte, kann sich diese außergewöhnlichen und hochwertigen Produkte auch zu einem Boltenhofer Gourmetkorb zusammenstellen lassen und zum Weihnachtsfest verschenken. Besucher könnten sich zudem an den noch verbleibenden Adventssonntagen an Feuerschalen aufwärmen sowie etwas zum Essen und Kaffee to go mitnehmen. Wer an den Sonntagen nicht die Gelegenheit hat, auf Gut Boltenhof zu sein, hat die Chance, den Hofladen auch unter der Woche immer von 9 bis 10 Uhr aufzusuchen.

Die Restaurantleiterin Jessica Korb im sanierten Gastraum. Auch sie verfügt bereits über sehr viel Erfahrung in ihrem Job und freut sich schon auf die Zeit, da sie sich in einem wunderschönen Ambiente wieder um die Gäste kümmern kann. Quelle: Uwe Halling

„Mehr können wir zurzeit leider nicht tun“, sagt Jan-Uwe Riest. Das sei schade, denn nachdem die Gastroküche komplett durchsaniert worden war, das Foyer des Gutshauses von einem Restaurator nach historischem Vorbild gestaltet und sämtliche Räumlichkeiten renoviert wurden, wollte man nun eigentlich voll durchstarten. Und das mit „absolut professionellem Personal“, wie Jan-Uwe Riest sagt. Man habe wirklich Spitzenleute der Gastronomiebranche für Gut Boltenhof begeistern können. Küchenchef sei jetzt Sternekoch Bijan Zintel, als zweiter Küchenchef fungiere ein Spitzenmann aus Norwegen und neue Restaurantleiterin sei mit Jessica Korb ebenfalls eine absolute Könnerin auf diesem Gebiet. Sie alle seien die Garantie für eine Top-Gastronomie auf Gut Boltenhof. Nun fehle nur die Gelegenheit, dies dem Publikum auch zeigen zu können und es auf den Geschmack zu bringen. „Das wünschen wir uns fürs neue Jahr“, sagen Andrea und Jan-Uwe Riest wie aus einem Munde.

Von Bert Wittke