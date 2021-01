Fürstenberg/Havel

Obwohl die Einschränkungen während der Corona-Pandemie große Traumhochzeiten verhindern, folgten auch im vergangenen Jahr etliche Paare dem Wunsch, sich gegenseitig das Ja-Wort zu geben. In Fürstenberg/ Havel geschah dies 2020 zwar weniger oft als in den beiden Jahren zuvor. Aber immerhin wurden 65 Paare standesamtlich getraut. 2019 waren es 84.

Wegen Corona wurden 12 Eheschließungen wieder abgesagt, drei verschoben und sechsmal blieb man im kleinen Kreis. Ein Paar übt sich in besonderer Geduld und will erst im Jahr 2022 heiraten.

Kontaktbeschränkungen waren eine Herausforderung

Am 12. März 2020 fand im Trauzimmer die letzte Eheschließung eines Paares aus Fürstenberg/ Havel mit Gästen statt. „Am 24. März gab es die erste Trauung unter Corona-Bedingungen im Rathaus nur mit Trauzeugen“, berichtet Standesbeamtin Nicole Röhl. Für sie und ihre Kollegin bedeuten die Kontaktbeschränkungen eine besondere Herausforderung, die sie und die Brautpaare auch mit Humor meistern. „Manche kamen so um die Entscheidung herum, wen sie einladen und wen nicht“, erzählt Nicole Röhl schmunzelnd.

Während des ersten Lockdowns fanden an den Außenstandorten keine Trauungen statt. 32-mal beurkundeten die Standesbeamtinnen das Ja-Wort im Trauzimmer des Rathauses, 13-mal im Landhaus Himmelpfort, 12-mal in der Kirchenruine Altthymen, fünfmal auf Gut Boltenhof, zweimal im Haus Dahmshöhe und einmal auf dem Kaffenkahn. Im Schloss Tornow heiratete diesmal niemand.

Heiratstourismus ist eine Herausforderung

Wieder hat es eine größere Anzahl von Berlinern zum Heiraten in die Wasserstadt gezogen. 24 Paare kamen im vorigen Jahr aus der Hauptstadt. Auch aus München, Magdeburg und Leipzig reisten die Hochzeitswilligen an. Insgesamt kamen 43 Paare von außerhalb.

Das ist einerseits eine schöne Werbung für die Wasserstadt, andererseits eine Herausforderung. Denn der „Heiratstourismus“ bringe die Standesämter an ihre Grenzen, sagt Nicole Röhl, weil jedes Standesamt nur so zu besetzen ist, dass es die Amtshandlungen für die eigenen Einwohner erledigen kann. Und dazu gehört mehr als die Trauungen. In Fürstenberg arbeiten zwei Standesbeamtinnen.

Niemand wird benachteiligt

Dass durch die zahlreichen Nicht-Fürstenberger, die von ihnen getraut werden, die einheimischen Paare benachteiligt werden, ist ein Vorwurf, den sie hin und wieder hören, den sie aber anhand der Zahlen widerlegen können.

„Obwohl die meisten Paare an einem Samstag heiraten möchten, waren von Montag bis Freitag auch 2020 noch genügend Termine für Trauungen verfügbar“, so Nicole Röhl. Von den Paaren aus dem Stadtgebiet von Fürstenberg ließen sich vier an einem Samstag, sechs an einem Freitag und 12 an einem anderen Wochentag trauen. „Da zeigt es sich, dass die einheimischen Paare sich nicht wegen des freien Wochenendes, wegen der großen Feier oder wegen einer tollen Location, sondern aus anderen Gründen heiraten“, erklärt die Standesbeamtin. „Auch die Hochzeitsgesellschaften beschränken sich hier meistens auf den Familien- und ganz nahen Freundeskreis.“

Jüngste Braut war 23

Die beliebtesten Trautermine im Jahr 2020 waren im Juni, August und September. Insgesamt fanden 25 Eheschließungen an einem Samstag statt, 23 an einem Freitag und 17 an einem anderen Wochentag. An das besondere Datum, den 20.02.2020, wird sich ein Paar aus Fürstenberg für immer erinnern. Es war das einzige, dass sich an dem Tag trauen ließ.

Zum ersten Mal heirateten 43 Paare. Acht Paare starteten nach der Scheidung einen weiteren Versuch. Bei 12 Paaren war ein Partner bereits geschieden. Beim Heiraten spielt das Alter keine große Rolle. Der älteste Bräutigam war 71 und seine Braut 63 Jahre alt.

Das jüngste Paar kam aus Fürstenberg/ Havel: er 27, sie 28 Jahre alt. Die jüngste Braut war bei der Eheschließung 23 Jahre alt. Der größte Altersunterschied zwischen Braut und Bräutigam betrug zehn Jahre, die Braut war die Jüngere. Bei vier Trauungen hatte einer der beiden Partner einen ausländischen Pass. Keiner von ihnen kam aus Fürstenberg.

