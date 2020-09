Herbstlaub beschäftigt Fürstenbergs Stadtverordnete

Fürstenberg/Havel

Die Trockenheit des Sommers hat schon viele Bäume leicht entblättert, doch noch hält sich das Grün einigermaßen. Ebenso wie das Herbstlaub garantiert anfällt, gibt es auch in der Stadtverordnetenversammlung regelmäßig Diskussionen über die Entsorgung.

Bio-Tonne reicht nicht für all das Laub

Einen bereits im Juni eingereichten Antrag hatte die AfD-Fraktion in der August-Sitzung zurückgezogen. Es sollten erst mehr Informationen zusammengetragen werden, wie es mit der Abfuhr des Laubes von öffentlichen Straßenbäumen bürgerfreundlicher funktionieren kann. Denn die in diesem Jahr vom Kreis eingeführte Bio-Tonne würde für die Menge des Laubs nicht reichen. Darüber herrscht wohl unausgesprochene Einigkeit. Damit es „nicht in den Wald oder See gekippt wird“, wie Norbert Kleßny ( AfD) seither mehrfach erklärte, solle die Stadt das Laub kostenlos entsorgen: entweder mit Big Packs wie in Gransee oder mit kostenloser Abholung durch die Bauhofmitarbeiter.

Wird in Kürze wieder überall ein zum Problem werden – Herbstlaub. Quelle: Martina Burghardt

Die Abgabestelle in der Zehdenicker Straße gibt es schon seit Jahren, die allerdings hauptsächlich vom Bauhof genutzt wird. Bürger können im Herbst jeweils sonnabends ebenfalls Laub von Straßenbäumen hinbringen, aber eben keine sonstigen kompostierbaren Gartenabfälle. Genau das wollte aber schon im vergangenen Jahr die Fraktion Vielfalt erreichen. Allerdings fällt Kompost unter Abfallentsorgung und damit unter Kreis-Hoheit. „Für die AWU“, so sagte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos), „ist mit der Bereitstellung der Biotonne ihre Aufgabe erledigt.“

Bereits seit 30 Jahren wird diskutiert

Thomas Burmann ( CDU) schimpfte, dass man schon seit 30 Jahren darüber in Fürstenberg diskutiert. Er befürwortete den AfD-Antrag und brachte ehemalige Militärflächen als Ablagemöglichkeit für Gartenabfälle zur Sprache. Darüber, dass ein mit einer Veränderungssperre versehener Bebauungsplan für eine privatwirtschaftlich betriebene Kompostieranlage in der Nähe von Fürstenberg vorliegt, wurde in den jüngsten Sitzungen nicht gesprochen.

Bürgermeister: Stadt kann den Aufwand stemmen

Sowohl den finanziellen als auch den personellen Aufwand, das herbstliche Straßenlaub in Fürstenberg und den Ortsteilen zu entsorgen, könne die Stadt stemmen, so der Tenor der Argumentation der Stadtverwaltung. „Deshalb haben wir das Thema gar nicht angefasst“, so Bürgermeister Robert Philipp. Die von Ralf Lunkenheimer als Bauhofverantwortlicher zusammengetragenen Informationen darüber, wie das Amt Gransee und Gemeinden das hinbekommt, waren den Stadtverordneten zu wenig aufschlussreich. Im Nachbar-Amt gibt es 110 Standorte für die Big Packs. Die Behältnisse werden drei- bis viermal im Jahr geleert, dafür steht ein Fahrzeug – ein Unimog - mit Ladekran sowie ein Silo-Anhänger zur Verfügung. Die Entfernung zur gewerblichen Kompostieranlage in Güldenhof sei nicht hoch, hieß es.

Olaf Bechert ( CDU ) ist für ein Probejahr

In der Fürstenberger Stadtverwaltung ist man sicher, dass die dadurch entstehenden Kosten, oder zumindest ein Teil davon, auf die Bürger umgelegt werden müssten, ob man nun Big Packs oder Container einsetzt. In den Kommunen wird das allerdings unterschiedlich gehandhabt. Der Bürgermeister hat außerdem Sorge, dass sich in den Behältern nicht nur das Laub der Straßenbäume wiederfinden würde. Für ein Probejahr, in der sich die Verwaltung um die Laubentsorgung kümmert, sprach sich Olaf Bechert ( CDU) aus. Andreas Intreß (Linke) warnte davor, dass dies unabsehbare Folgen für den Haushalt und insbesondere für die Aufrechterhaltung der freiwilligen Aufgaben haben könnte. Ina Hudicsek (Pro Fürstenberg) forderte von der Verwaltung, einen „gangbaren Weg“ vorzuschlagen. Darüber wird nun zu reden sein.

Von Martina Burghardt