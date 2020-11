Himmelpfort

Was ist denn hier los? Wer vergangenen Freitag am Areal rund um die Kirche in Himmelpfort vorbeischaute, staunte wohl nicht schlecht – dort wurde trotz Eindämmungsverordnung zu lauter Partymusik zwischen bunt geschmückten Herbstständen zu später Stunde noch gefeiert. So hatte es jedenfalls den Anschein.

Tatsächlich handelte es sich bei den etwa einhundert Menschen um Schauspieler, Komparsen und Mitarbeiter einer Filmcrew.

Erst Corona-Test, dann „ Kamera läuft“

In Himmelpfort stand diesmal aber nicht der Weihnachtsmann im Mittelpunkt – neben Schauspieler Henry Hübchen durften auch Anne Stege und Tochter Jette-Marie aus Dollgow sowie Kerstin Borrett und Regina Paulick aus Neuglobsow vor der Kamera stehen.

Aufgenommen wurde dort eine Szene des von der ARD produzierten Fernsehfilms „Liebe eines Lebens“. Doch so ohne Weiteres konnten sich auch die Filmleute nicht auf engstem Raum mit vielen Darstellern zusammenfinden. Nach einem Negativtest auf das Coronavirus sammelten sich die vier Stechlinerinnen gemeinsam mit den anderen Komparsen inmitten der aufgebauten Herbstkulisse und nahmen Position zum Dreh ein.

Lokale Komparsen komplettieren das Set

„Ich war total überrascht, wie viel Aufwand es ist, ehe eine Szene im Kasten ist – wir mussten bestimmt an die zwanzigmal Bockwurst und Waffeln kaufen.“, staunte die achtzehnjährige Jette-Marie. Für sie war es sozusagen eine Premiere, vor der Kamera zu stehen. Erst vor Kurzem hatte sich die Abiturientin gemeinsam mit ihrer Mutter bei der Berliner Castingagentur „Filmgesichter“ angemeldet. Dass sie so schnell als Komparsen für einen Fernsehfilm gebucht würden, hätten beide nicht erwartet.

Auch für Neuglobsows Ortsvorsteherin Kerstin Borret und Regina Paulick war es am Freitag das erste Mal, dass die beiden Schwestern als Komparsen eingesetzt wurden. „Bei uns wurde im Ortsteil Dagow schon einige Tage gedreht. Da ich am schwarzen Brett gelesen hatte, dass noch Komparsen gesucht werden, habe ich mich spontan bereit erklärt, hier mitzumachen“, erzählte Kerstin Borret.

Auch in Gransee wird gedreht

Nach einem langen Drehtag sind die vier Frauen, genau wie ihre Mitstreiter, schon sehr gespannt, wie sie denn nun aussieht, die Szene, für die sie bis nachts um 2 Uhr vor der Kamera standen.

Am Dienstag werden die Dreharbeiten für den Film „Liebe eines Lebens“mit den Hauptdarstellern Henry Hübchen, Corinna Kirchhoff und Eugen Knecht nach dem Drehbuch von Paul Salisbury und unter der Leitung von Regisseur Till Endemann in Gransee fortgesetzt. Auch da wird es sicher wieder Verwunderung über das lebhafte Treiben geben angesichts der besonderen Zeit.

Von Anne Stege