Fürstenberg/Havel

Unter Reisemobil-Urlaubern hat die Marina Fürstenberg einen Namen. Gerade wurde sie von der Zeitschrift „Pro mobil“ zum Stellplatz des Monats gewählt und steht in deren Ranking jetzt ganz oben. 7500 Übernachtungen in der zurückliegenden Saison – diese Zahl spricht für sich. „Als wir anfingen, standen am Wochen...