In Fürstenberg feiern Ukrainer ihr Osterfest am Röblinsee-Ufer

Fürstenberg

Mehr als 100 ukrainische Kriegsflüchtlinge feierten am Sonntag auf dem Festplatz am Fürstenberger Röblinsee das Osterfest. Der in der Ukraine gebräuchliche Gregorianische Kalender sowie der Einfluss der orthodoxen Kirche sorgen dafür, dass das wichtigste christliche Fest anlässlich der Auferstehung von Jesus Christus in diesem Jahr eine Woche später als bei uns gefeiert wurde.

Vormittags ging es in die Kirche

Etwas kleiner als gewohnt fiel der kirchliche Teil des Ostersonntags aus. Auf Initiative von Anke Domscheid-Berg, dem Team vom Fürstenberger Verstehbahnhof und anderen Helferinnen und Helfern ging es am Vormittag in die Fürstenberger Kirche. Eine der geflüchteten Frauen ist ausgebildete Opernsängerin, die mit zur Gestaltung des musikalischen Teils des Gottesdienstes beitrug und später am See die Nationalhymne ihres Landes anstimmte. „Dazu wurde noch ein deutsches Baby getauft. Es war eine ziemlich gemischte Veranstaltung“, schmunzelte Domscheid-Berg, die für die Linke im Bundestag sitzt.

Am Röblinsee wurden dann am Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein Tische und Stühle aufgebaut und mit allerlei Leckerem bestückt. Einige Helfer hatten für Kuchen, Salate und Fleisch gesorgt, vieles war jedoch von den Geflüchteten am Vortag selbst gekocht und gebacken worden. So wie auch die ursprüngliche Anregung eine der Frauen gegeben hatte, die mit ihren beiden Kindern im Verstehbahnhof ein vorübergehendes Heim gefunden hat.

Auf Stippvisite

Auch vor Ort waren einige von denen, die dem neu eröffneten Umsonst-Laden am Marktplatz in Fürstenberg Kleidung und Gebrauchsgegenstände zur Verfügung gestellt hatten. So sei sie kurz nach dem Besuch dort telefonisch vom Fest informiert worden. „Und nun will ich mir das hier einfach mal ansehen“, lächelte die junge Frau, die ihren Namen nicht nennen mochte, aber der gefiel, was sie sah: spielende, tobende Kinder und Erwachsene, die vielleicht für ein paar Minuten vergessen konnten, warum sie in Fürstenberg waren. Diesem Urteil schloss sich auch Bürgermeister Robert Philipp an, der unter den Gästen weilte. Rundum gelungen, so das Fazit des Verwaltungschefs.

Von Björn Bethe