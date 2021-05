In Himmelpfort spielt nicht nur der Weihnachtsmann eine Rolle

Himmelpfort

Ho, ho, ho – na klar denken wohl viele Leute, wenn sie Himmelpfort hören, zuerst mal an den Weihnachtsmann. Der hält bekanntlich in dem rund 450-Einwohner zählenden Ort alle Jahre wieder kurz vor Beginn der Adventszeit Einzug. Dann macht es sich der Rauschebart in seiner Stube, gleicht hinter dem Haus des Gastes gemütlich und liest all die Wunschzettel, die ihm Mädchen und Jungen aus aller Welt schicken. Beim Beantworten all der Post eilen ihm seit vielen Jahren himmelpfortsche Helfer um Konni Matzke, Weihnachtsengel der ersten Stunde, zu Hilfe.

Himmelpfort ist eingebettet in eine wunderbare Seenlandschaft. Das wissen nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele Urlauber und Touristen, die immer wieder gerne in die Region kommen – auch zum Campen. Quelle: Uwe Halling

Doch Himmelpfort ist mehr, als ein Weihnachtsort. Zum Glück, denn Weihnachten ist schließlich nur einmal im Jahr, auch wenn der große hölzerne Weihnachtsmann an der Zufahrt zum Feuerwehrgelände dort auch im Hochsommer so tut, als würde er gerade in seinen großen Gabensack greifen. Himmelpfort ist staatlich anerkannter Erholungsort. Und das immerhin seit 2002. Ein Titel, der Einwohnerinnen und Einwohner stolz macht, der aber zugleich auch in regelmäßigen Abständen immer wieder verteidigt werden will. Und das ist gar nicht so einfach. Denn es gehört doch mehr dazu, als nur in eine wald- und vor allem seenreiche Landschaft eingebettet zu sein. Zum Beispiel das gastronomische Angebot. Da gibt es offensichtlich Reserven. Wie zu hören war, haben Einrichtungen wie der „Klosterkeller“, die „Schleuse“ oder auch die „Hasenheide“ zuletzt ihre Türen geschlossen. Das hat die Zahl von Plätzen in den Lokalitäten, die nicht im Voraus reserviert wurden, und Gäste zum spontanen Verweilen einladen, nicht unwesentlich reduziert. Erschwerend kommt dazu, dass diese Branche wie kaum eine andere unter den Folgen der Corona bedingten Umgangsbeschränkungen leidet.

Monika Neubauer, gebürtige Amerikanerin, bewirtschaftet zusammen mit ihrem aus Frankreich stammenden Mann Jacques Ammersbach das Restaurant „Frosch und Fisch“, in dem – wenn nicht gerade Corona herrscht – französische Speise serviert werden und wo auch übernachtet werden kann. Quelle: Uwe Halling

„Seit November vorigen Jahres können wir bei uns keine Gäste mehr bewirten“, sagt Monika Neubauer. Die gebürtige Amerikanerin bewirtschaftet zusammen mit ihrem aus Frankreich stammenden Mann Jacques Ammersbach das Restaurant „Frosch und Fisch“, in dem französische Speise serviert werden und wo auch übernachtet werden kann.

Klaus-Peter Gensch, Eigentümer und Pächter der örtlichen Seenfischerei, war mit der vergangenen Saison in Himmelpfort alles andere als unzufrieden. Quelle: Uwe Halling

Überhaupt nicht unzufrieden zeigt sich hingegen Klaus-Peter Gensch. Er habe im vergangenen Sommer, als das Bewirten von Gästen vor Ort noch möglich war, fast immer ein volles Haus gehabt. Der Ansturm sei so groß gewesen, dass er noch zusätzlich Tische und Bänke aufstellen musste, damit die Leute Platz nehmen können, sagt der Eigentümer und Pächter der örtlichen Seenfischerei. Und seit November? Da seien die Leute dankbar, wenn sie bei ihm und seinem Team Brötchen mit Räucherfisch kaufen und unterwegs verspeisen können. Mit einem ersten größeren Ansturm auf den Fisch rechnet er am Himmelfahrtstag.

Elke Schmälzle betreibt in Himmelpfort das „Haus des Gastes“. Die Frohnatur aus Süddeutschland ist wild entschlossen, spätestens Anfang Juni wieder mit der Außengastronomie zu beginnen. Und am 24. Juni will sie auch mit der traditionellen Sommerbühne wieder loslegen – dann zweimal pro Woche. Quelle: Uwe Halling

Auch Elke Schmälzle sitzt schon in den Startlöchern. Die Pächterin und Betreiberin vom „Haus des Gastes“ ist ebenfalls seit November 2020 quasi ihr eigener und einziger Gast. „Wir nutzen die Zeit, um zu renovieren und eine völlig neue Küche einzubauen“, sagt die 55-Jährige, die das „Haus des Gastes“ seit dem 1. Juli 2019 führt. Sie sei, so sagt die aus Süddeutschland stammende Frau, „wild entschlossen, zumindest die Außengastronomie ab dem 1. Juni wieder in Betrieb zu nehmen. Immerhin habe sie zehn Mitarbeiter, die alle in Lohn und Brot sein möchten. Und dieses Jahr nicht nur einmal, sondern zweimal pro WochUnd am 24. Juni wolle sie auch die traditionelle Sommerbühne wieder starten.e – immer donnerstags und samstags. „Ich habe ein schönes buntes Programm zusammengestellt“, verspricht sie.

Das historische und unter Denkmalschutz stehende Brauhaus, war 2010 zu großen Teilen ein Raub der Flammen geworden. Unter der Regie der Stiftung Kulturerbe Himmelpfort konnte zumindest schon mal die Giebelseite wieder hergestellt werden. Quelle: Uwe Halling

Wenn es darum geht, Himmelpfort als Erholungsort zu etablieren und weiterzuentwickeln, setzt der Ortsbeirat um Vorsteher Lutz Wilke auch auf die Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort. Es sei das Ziel der Stiftung und auch des Ortsbeirates, das Brauhaus bis 2024 so hinzubekommen, dass dort wieder Veranstaltungen stattfinden können. Das historische und unter Denkmalschutz stehende Gebäude, dass 2010 in erheblichem Umfang einem Brand zum Opfer fiel, solle bis dahin keine Baustelle mehr sein. Leute sollten es dann wieder betreten können und ein Dach über dem Kopf haben. Zumindest der Giebel, so der Ortsvorsteher, sei ja inzwischen wieder hergestellt worden, so dass die damit verbundene Sperrung aufgehoben werden konnte.

Vor dei Jahren kam Jörg Bergmann mit seiner Frau aus der Nähe von Leipzig nach Himmelpfort. Und ort möchte er, wie er versichert, auch nicht mehr weg. Jörg Bergmann kümmert sich um die Sanierung des Bootes am Ortseingang von Himmelpfort. Quelle: Uwe Halling

Nach den Vorstellungen des Ortsbeirates könnte die Bürgerstiftung sehr gut dabei helfen, auch andere Traditionen Himmelpforts wieder spür- und sichtbarer aufleben zu lassen. Denn Himmelpfort sei neben einem bekannten Weihnachtsdorf zum Beispiel auch Kloster- oder sondern Zisterzienserort, Schifferort, Seenort. Die Sanierung des Bootes am Ortseingang, wofür Ortsbeirat und Bürgerstiftung gegenwärtig Spenden sammeln, sei ein sehr guter Anfang auf diesem Weg und werde zeigen, wie die Bereitschaft der Leute ist, dabei mitzuziehen.

Von Bert Wittke