Polizeiruf 110 in der Zeitschnitt-Reihe

Der „ Polizeiruf 110“ gehörte zu den beliebten Sendungen des DDR-Fernsehens, ebenso wie „Der Staatsanwalt hat das Wort“ oder Unterhaltsames wie „Außenseiter – Spitzenreiter“. Ende 1989, Anfang 1990, als sich so vieles im Wandel befand, wurde das hochpolitische Fernsehen „plötzlich sehr mutig“, wie Filmhistoriker Claus Löser am Mittwochabend im Kino des Vereins Brückenschlag im Kulturgasthof „Alte Reederei“ in Fürstenberg erläuterte. Einen Beleg dafür hatte er mitgebracht.

„Das Duell“, die Folge 143 des „Polizeirufs 110“ von Regisseur Thomas Jacob, lief am 4. November 1990 erstmals im damaligen DFF und spiegelte die sich täglich verändernden Wirklichkeit in der Wendezeit wider. Der Film wurde in Rekordzeit produziert. Der Kriminalfall, den Kommissar Beck ( Günter Naumann) zu lösen hatte, wird vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse im Oktober und Anfang November 1989 geschildert. Im Mittelpunkt steht jedoch das Umdenken des Kommissars.

Genau deshalb hatte Kurator Claus Löser diesen Film für die Veranstaltungsreihe „Zeitschnitt“, die in diesem Jahr unter dem Motto „ Umbrüche – Aufbrüche“ steht, ausgewählt. Mit der achten Filmvorführung endet am 22. November im Filmmuseum Potsdam die diesjährige Zeitschnitt-Reihe, die von der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur gemeinsam mit dem Filmmuseum Potsdam jährlich veranstaltet wird.

Ziel sei es, sich zu erinnern und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, so Hana Hlásková, Mitarbeiterin der Aufarbeitungsbeauftragten und für die politisch-historische Jugendbildung zuständig. „Es gibt immer noch Menschen in Brandenburg, die sich in ihren Erinnerungen diskreditiert fühlen“, so die Erfahrung von Claus Löser. Im Gespräch mit den wenigen Zuschauern in Fürstenberg konnte er mit Hintergründen zum DDR-Fernsehen und dessen Akteuren aufwarten.

