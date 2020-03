Herausforderungen für die Kommunikation

Fürstenberg/Havel

Der Verstehbahnhof in Fürstenberg/ Havel ist in Zeiten von Corona geschlossen, Gruppen können sich dort nicht mehr treffen. Die MAZ hat mit dem Vorsitzenden des Vereins havel:lab Daniel Domscheit-Berg und seiner Frau Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete der Linken, gesprochen.

Wie ist die Situation?

Daniel Domscheit-Berg: Alle Veranstaltungen und offenen Tage sind seit der vorigen Woche abgeblasen. Als digitallastiges Projekt habe wir aber natürlich andere Kommunikationswege, um mit den jungen Leuten, die uns sonst besuchen, in Kontakt zu bleiben. In den vergangenen Tagen haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wir trotzdem Dinge gemeinsam machen können, ohne uns zu sehen. Wir werden dieser Tage alle Chat-Teilnehmer zu einem Meeting einladen, wo wir überlegen, woran man gemeinsam arbeiten kann, ob das rein virtuell sein wird oder es auch physische Dinge gibt, die man gemeinsam machen kann. Eine ähnliche Problemstellung gibt es vom Prinzip ja für die Schulkinder in Fürstenberg.

Welche Überlegungen gibt es, wie können Sie die Schulen unterstützen?

Daniel Domscheit-Berg: Der Grad der offiziellen Organisiertheit ist da sehr unterschiedlich. Für das Strittmatter-Gymnasium in Gransee haben wir auf Bitte der Schulleitung gerade eine digitale Lernumgebung aufgesetzt, damit sie innerhalb der Klassenverbände weiterarbeiten können.

Wie genau sieht das aus?

Daniel Domscheit-Berg: Wenn Arbeitsblätter verteilt werden, arbeitet ja jeder für sich allein. Mit Hilfe der Plattform kann man sich besser inhaltlich austauschen, kann bearbeitete Arbeitsblätter auch an die Lehrerinnen abgeben. Klassenverbände können virtuell weiter bestehen und die Zusammenarbeit organisieren. In der Grundschule Fürstenberg ist die Situation noch eine andere, auch natürlich aufgrund des Alters. Da überlegen wir, wie man die Kids besser erreicht. Wir könnten uns täglich über ein gemeinsames Thema verständigen, und dann gibt es dazu ein paar Links zu Videos und Texten. Nachmittags könnte man sich virtuell treffen und über das Gelesene und Gesehene austauschen. Eine Videokonferenzplattform dafür haben wir aufgebaut. Ob es um Kinder und Jugendliche geht, die normal zu uns in den Verstehbahnhof kommen oder einfach nur zur Schule gehen müssten – überall muss die Kommunikation neu gedacht werden. Wie man Dinge organisiert und das Chaos strukturiert, darüber machen wir uns in dieser Woche Gedanken. Für all das ist Technik vonnöten. Der Ausstattungsgrad dürfte sehr unterschiedlich sein.

Wie kann man das Problem lösen?

Daniel Domscheit-Berg: Wir installieren zum Beispiel gerade Laptops für die Schüler, die zurzeit komplett auf dem Trockenen sitzen in Fürstenberg. Wir haben aktuell nur begrenzte Kapazitäten, aber die können und sollen genutzt werden. Wir sind dazu im Austausch mit der Schulsozialarbeiterin und dann sehen wir mal weiter. Eines nach dem anderen.

Streamingdienste in ganz Europa drosseln ihre Datenmengen, damit der steigende Datenverkehr überhaupt funktionieren kann. Rächt sich jetzt der schleppende Ausbau der digitalen Infrastruktur?

Daniel Domscheit-Berg: In der Situation zeigt sich das erste Mal wirklich, wo wir verschlafen haben, die Infrastruktur auszubauen. All das stößt jetzt an Grenzen, besonders im ländlichen Raum, wo die Grenze noch niedriger liegt. Überall da, wo noch nicht ordentlich ausgebaut ist und die Verbindungen sowieso schon schlecht sind – da kommt die Infrastruktur nun langsam an die Grenzen mit zunehmenden Nutzern. Das wird noch eine Herausforderung.

Anke Domscheit-Berg: In den letzten Jahren hat die Bundesregierung immer behauptet, der Bedarf für mehr Bandbreite sei gar nicht da. Deshalb hat sie den Glasfaserausbau ausgebremst, mit dem Ergebnis, dass wir nicht einmal die versprochene Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit – und die langsamere Uploadgeschwindigkeit von zwei Mbit – überall erreicht haben. Aber auch das sind nur Vectoringangebote, die in den vergangenen Jahren ausgebaut wurden, die noch auf Kupfer basieren. Jetzt zeigt sich besonders schmerzhaft, was die Folgen dieser Politik sind, denn im Home-Office müssen die Leute natürlich viel mehr hochladen. Schnelles Internet braucht man jetzt überall zum Arbeiten oder auch für digitale Bildung. Das funktioniert eben nur mit zeitgemäßer Infrastruktur, und das ist Glasfaser. Das ist das einzige Medium, das nicht an Leistung verliert, wenn es viele Leute gleichzeitig nutzen. Genau das versteht jetzt hoffentlich jeder.

Daniel Domscheit-Berg: Ich sehe auch, welche Möglichkeiten das eröffnet, wie anders die Welt aussieht, wenn man gut versorgt wird, wie das zumindest bei uns der Fall ist.

Sie sprechen von Ihrem Rechenzentrum. Sind Sie damit rechtzeitig am Start?

Daniel Domscheit-Berg: Ich hätte mir zwei Wochen mehr gewünscht, wir mussten einiges etwas überstürzt in Betrieb nehmen. Dafür haben wir jetzt auf vielen Ebenen die Möglichkeit zu helfen. Wir unterstützen viele sinnvolle zivilgesellschaftliche Initiativen mit Infrastruktur. Das ist interessant, dass auf einmal aus Fürstenberg an der Havel heraus solche Initiativen unterstützt werden können, die bundesweit Bedeutung haben. „gemeinschaft.online“, eine Hilfehotline für ältere Menschen und all jene in der Risikogruppe zum Beispiel, geht gerade durch die Decke. Ein phänomenales Projekt, das in knapp einer Woche von Dutzenden Freiwilligen aus dem Boden gestampft wurde.

Was genau ist dabei Ihre Aufgabe?

Daniel Domscheit-Berg: Wir verarbeiten zum Beispiel die Daten, die über diese Hotline reinkommen, Hilfsangebote wie Hilfegesuche. Was Leute übers Telefon mitteilen, wird automatisiert verarbeitet, also nach Postleitzahl und Art der Hilfe oder des Bedarfs, aufgeschlüsselt. Und dann weitervermittelt an Nachbarschaftshilfeplattformen.

Anke Domscheit-Berg: Hilfe gibt es aber nicht nur elektronisch. Auf „gemeinschaft.online“ findet man zwei Telefonnummern – die 07172/9340048 zur Vermittlung von Nachbarschaftshilfe, die über das Netzwerk „nebenan.de“ Angebote und Bedarfe vermittelt, und die Hotline 0800/4708090, die von „silbernetz.org“ für Leute betrieben wird, die einsam sind oder denen die Decke auf den Kopf fällt.

Daniel Domscheit-Berg: Das haben wir natürlich nicht selbst entwickelt, sondern dies ist ein Paradebeispiel für digitale Zusammenarbeit und die Macht sozialer Netze. Wir stellen lediglich Infrastruktur, damit das, was Leute aus dem ganzen Bundesgebiet planen und „bauen“, ein Zuhause, also Rechenkapazität und genug Bandbreite, hat. In dieser Gemengelage entstehen auch andere Plattformen, wie zum Beispiel eine Jobvermittlung in Corona-Zeiten. Das Verrückte ist – diese ganze Gruppe von Leuten arbeitet seit gut einer Woche zusammen, wir sind nonstop am Arbeiten, um Lösungen zu schaffen. Unter „krisenkultur.de“ sind die Projekte und Unterstützer aufgelistet.

Das bedeutet viel Arbeit und Stress, aber stimmt Sie das hoffnungsvoll?

Daniel Domscheit-Berg: Es ist phänomenal und inspirierend, wie sich Zivilgesellschaft gerade organisiert und gemeinsam Dinge schafft. Bei all dem Negativen, das diese Krise mit sich bringt, habe ich seit sehr langer Zeit das erste Mal die Hoffnung, dass die sozialen Medien ihren eigentlichen Zweck im positiven Sinn erfüllen. Wir tauschen uns nicht aus, um uns gegenseitig anzufeinden, um Populismus Vorschub zu leisten, sondern ein überwältigender Großteil der sozialen Medien wird dafür genutzt, sich zu informieren und die Zivilgesellschaft in Krisenzeiten zusammenzubringen. Meine Hoffnung ist, dass uns klar wird, wie positiv und mächtig dieses Werkzeug der sozialen Medien ist, und wir nicht wieder in diesen toxischen Modus zurückzufallen, den das vorher hatte.

Anke Domscheit-Berg: Man merkt jetzt, dass die Leute mit rechter Gesinnung gar keine Angebote haben, geschweige denn Lösungen, Vorschläge oder Strategien. Das sieht man international und auch hier bei uns. Ich kenne keinen einzigen konstruktiven Vorschlag aus der AfD zur Bewältigung der Corona-Krise. Dagegen bemühen sich Leute querbeet aus allen demokratischen Parteien, kreativ und auch gemeinsam etwas zu bewegen.

Ist die Fürstenberg-hilft-Plattform im Internet so eine Idee von Ihnen?

Daniel Domscheit-Berg: Die Idee ist tatsächlich schon ein paar Jahre alt. „Fürstenberg-hilft“ war im Rahmen der Willkommensinitiative als Nachhilfeangebot für geflüchtete Schulkinder gedacht, das dann für alle Grundschüler ausgebaut werden sollte, schlief aber aus Kapazitätsgründen ein. Weil es bisher keine proaktiven Informationen durch die Stadt und den Landkreis gibt, haben wir darauf zurückgegriffen, der Name passt ja mehr denn je. Eine gemeinschaftliche Haltung, der Zusammenhalt entwickelt sich nur durch Kommunikation. Weil ich glaube, dass Unwissenheit die größte Unsicherheit mit sich bringt, und in der Erkenntnis, dass von offizieller Seite her wenig passiert, hielten wir es für sinnvoll, die Plattform aufzumachen.

Davon gibt es eine Menge. Wer hat Ihnen beim Sammeln geholfen?

Daniel Domscheit-Berg: Es gibt unendlich viele Informationen. Tatsächlich muss man die Recherche nicht jedem Einzelnen überlassen. Meine Frau hat das meiste in ihrer Wahlkreiswoche erledigt, und einige andere haben etwas beigesteuert.

Anke Domscheit-Berg: Wir bieten dort strukturierte Informationen in verschiedenen Rubriken. Mit dem Thema digitales Lernen hatte ich angefangen. Aber es gibt auch Aufklärung zum Selbstschutz, zu aktuellen Entwicklungen, zu Corona-Fakenews und zu arbeitsrechtlichen und finanziellen Fragen. In der Rubrik „Ideen gegen Langeweile“ habe ich auch viel Kunst und Kultur untergebracht. Ich finde, dass es gerade für Menschen im ländlichen Raum und für diejenigen, die wenig Geld haben, jetzt die Chance gibt, sehr niedrigschwellig sehr viel zu erleben. Hochkultur und großartige Kunst war noch nie so einfach zugänglich wie jetzt. Auf der Seite gibt es darüber hinaus auch Tipps zur Nachbarschaftshilfe, denn nur gemeinsam und solidarisch kommen wir gut durch die Corona-Krise.

Von Martina Burghardt