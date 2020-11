Katze tritt in Himmelpfort in verbotenes Fangeisen – Tierheimchefin Ellen Schütze ist entsetzt

Himmelpfort

Es sind grausame Bilder, die erahnen lassen, welche Schmerzen ein Kater in Himmelpfort erleiden musste, nachdem er in ein verbotenes Fangeisen getreten ist. „Eine Grundstücksbesitzerin hat sich am Dienstag bei uns gemeldet und erzählt, dass eine Katze mit diesem Fangeisen am Bein durch ihren Garten läuft“, berichtet Ellen Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel e.V. aus Tornow. Erste Sicherungsversuche scheiterten, bis sich das schwer verletzte Tier schließlich unter einem Bauwagen auf dem Grundstück versteckte. „Dort konnte der Kater dann gesichert werden, woraufhin er umgehend in eine Tierklinik gebracht wurde“, erklärt Schütze weiter. In der Klinik zeigte sich dann das komplette Ausmaß der Verletzung: Die Pfote des grau-getigerten Katers war nicht mehr zu retten und musste amputiert werden.

Die Röntgenaufnahme zeigt das Ausmaß der Verletzung. Quelle: Tierschutzverein Oberhavel

Ellen Schütze geht davon aus, dass sich das Fangeisen nicht weit weg vom Fundort der Katze befunden haben kann. „So unglaublich weit kann sie mit dem Ding am Bein nicht mehr gelaufen sein“, konstatiert die Tierschützerin. Die Anwohner dort seien entsetzt gewesen. „ Fangeisen sind in Deutschland verboten“, stellt sie klar und sagt: „Es hätte auch ein Kind, ein Hund oder anderes Tier in die Falle treten können, da hat man doch keinen Einfluss drauf.“ Ellen Schütze ist entsetzt ob der Grausamkeit des Fallenstellers. „Was sind das für abartige Menschen unter uns?“, findet sie deutliche Worte. Es sei auch egal, ob die Falle eigentlich für einen Waschbären oder andere Wildtiere gedacht war. „Das ist schlicht und ergreifend Tierquälerei.“

Strafanzeige bei der Polizei

Der Stubentiger wird wohl auch auf drei Beinen zurecht kommen, aber die Heilung wird noch lange Zeit in Anspruch nehmen und hohe Kosten verursachen. „Die Operation, die Nachbehandlung, Antibiotika und andere Medikamente, das wird schon eine ordentliche Rechnung“, befürchtet sie. Die Kosten trägt der Tierschutzverein aus eigener Tasche – doch die Kassen sind in diesem Jahr auf Grund der Coronapandemie noch knapper als in den Vorjahren. Ellen Schütze hat die Tat bei der Polizei angezeigt, auch wenn die Chancen einer Strafverfolgung ohne Zeugen schlecht stehen. „Da muss man einfach die Bevölkerung sensibilisieren, da darf man auch unter Nachbarn nicht wegschauen“, stellt sie klar. Eine Katze mit einem Fangeisen am Bein hat selbst die erfahrene Tierschützerin noch nicht gesehen, erinnert sich aber an einen ähnlich gelagerten Fall. „Damals haben wir eine Katze aufgefunden, die ebenfalls solch ein Verletzungsmuster aufwies. Auch ihr musste die Pfote amputiert werden. „Die Katze konnte dann allerdings vermittelt werden“, freut sich Ellen Schütze. Wie Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage bestätigte, ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von Stefanie Fechner