Kinder dürfen zum Museum aufs Wasser

Anfang September startete das Wunderkammerschiff auf eine Tour durch Brandenburg. Vom 14. bis 18. September ist es am Anleger in der Baalenseestraße 7 in Fürstenberg zu Gast vom 28. bis 30. September im Ziegeleipark in Mildenberg und vom 30. September bis 2. Oktober am „Langen Trödel“ in Liebenwalde.

Mobiles Museum auf dem Wasser

Das Schiff fährt seit 2016 als mobiler, interaktiver Museumsraum auf dem Seeweg zu Grundschulen in ländliche Regionen Brandenburgs und wird bis 2021 gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Mehr als 10 200 Kinder haben schon am Programm teilgenommen. Auf dem Schiff sind historische Objekte aus aller Welt – aus den Bereichen der Kunst, Wissenschaft und Natur aus der Sammlung Olbricht und aus dem Bode Museum , der Skulpturensammlung und dem Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin – zu sehen. In der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Potsdam entstanden ist, übernehmen dazu geschulte Kinder die Vermittlung an Bord und animieren die anderen Kinder dazu, den Raum mitzugestalten.

Das Programm ist kostenfrei

Das auf Langfristigkeit angelegte Projekt verfolgt das Ziel, Grundschulen in ländlichen Regionen Brandenburgs kulturelle Bildung niedrigschwellig zu ermöglichen und Museen als Raum des Wissens, der Welterkundung und der kulturellen Debatten erfahrbar zu machen. Bei der Vermittlung auf „Augenhöhe“ wird spielerisch Wissen weitergegeben, werden kulturelle Kompetenzen erweitert und vor allem Kreativität, Fantasie und das Erforschen mit allen Sinnen gefördert. Vormittags können nach Terminvereinbarung Grundschulklassen das Schiff besuchen, an den Nachmittagen ist das Schiff zwischen 15 und 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Programm ist kostenfrei.

Anmeldung für Grundschulen per E-Mail an wunderkammerschiff@me-berlin.com anmelden können.

