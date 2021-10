Fürstenberg

Die Stadt Fürstenberg wartet mit zahlreichen Seen auf. Einer davon ist der Röblinsee. Am nördlichen Ufer, direkt neben einem Campingplatz gelegen, befindet sich eine öffentliche Naturbadestelle. Eine große Sandfläche lädt zum Herumtollen ein. Ebenso befindet sich am langgezogenen Sandstrand ein Steg.

Idylle am Röblinsee. Quelle: Schütt

Doch das Gewässer, das eine West-Ost-Ausdehnung von rund zwei Kilometern und eine Breite bis 500 Meter besitzt, bietet gleichzeitig eine ansprechende Laufstrecke an. Diese gilt es auszuprobieren. Dabei geht es vom Bahnhof der Wasserstadt immer in der Nähe des Gewässers entlang – auch wenn man das kühle Nass (leider) nicht immer direkt sieht. Zusammen mit dem Baalen- und dem Schwedtsee umringt der Röblinsee die brandenburgische Kleinstadt im Norden von Oberhavel. Vom Fürstenberger Bahnhof gilt es den Weg links über die Luisenstraße einzuschlagen. Schon nach wenigen Metern geht es wieder nach links, unter einer Bahnbrücke hindurch.

Schilder weisen auf den Laufpark hin

Folgt man dem Weg nun über den Kiefernweg und einem ruhigen Waldweg ist der Röblinsee nicht mehr weit – ein erster Blick auf das kühle Nass ist beim Campingplatz möglich. Doch Pausieren gilt nicht, oder doch? Über die Straße Röblinsee Nord führt der Weg nun weiter, der vom Asphalt auf Waldboden wechselt. Neben dem See auf der linken Seite sind zur rechten noch einige ältere Gebäude zu entdecken, ehe es direkt in den Wald geht.

Dort helfen einem aber Schilder des Laufparks Stechlin weiter, die hier zuhauf aufgestellt sind. Da haben sich die Organisatoren jede Menge Mühe gegeben. In diesem Teil der Strecke heißt es einfach die pure Schönheit der Natur in Oberhavel aufzusaugen – ob Bäume, Sträucher, Pflanzen oder Tiere. Einfach abschalten vom hektischen Trubel. Denn der taucht auf der Laufstrecke spätestens auf dem Teilabschnitt in Richtung Steinhavel auf.

Vorbei am Fußballplatz für die Freizeitkicker

Nachdem es entlang eines Ausläufers der Havel – reihenweise Bootsverkehr inklusive – weiter geht, heißt es einige Meter auf der befahrenen Steinhavelstraße zu absolvieren. Dort fällt der Blick sofort auf das Bauprojekt der Staustufe Steinhavel, wo zahlreiche Arbeiten stattfinden. Doch noch ist die Umrundung nicht abgeschlossen und es gilt, den Weg über die Steinerne Furth direkt nach Steinförde zu nehmen.

In dem Ort angelangt, heißt es, den örtlichen Fußballplatz zu bestaunen – zwei Kleinfeldtore, eine kleine Umrandung, etwas Rasen. Mehr braucht es nicht, um zu kicken. Schade, wenn man darauf nicht vorbereitet ist und keinen Ball mithat. Aber auf diesem Untergrund dürfte ein Spielbetrieb des Fußballkreises Oberhavel/Barnim schwer zu realisieren sein. Aber für den Freizeitspaß vor Ort ist es perfekt. Über den angrenzenden Wald heißt es den Weg in Richtung Fürstenberg einzuschlagen. Dabei sollte man sich auch nicht vom Waldfriedhof abhalten lassen, der auf der rechten Seite auftaucht. Nach wenigen Metern taucht dieser immerhin schon nicht mehr im Blickfeld auf. Der Weg führt nun mit großen Schritten in Richtung Wasserstadt.

In Fürstenberg taucht man in der Röblinseesiedlung auf – ein schicker Teil der Stadt. Zahlreiche Boote samt Anlegestellen und reihenweise große Bauten sind zu bewundern und beim Laufen zu bestaunen. Dazu sollte man einzig das passende Tempo wählen. Nun ist man schon fast wieder zurück am Startort und es geht nach der Überquerung der innerstädtischen Schleuse in Richtung des Marktplatzes samt Wasserskulptur. Das Ziel ist fast erreicht. Noch einen Schlenker über die Bahnhofsstraße drehen und der Bahnhof taucht wieder auf – der Röblinsee ist umrundet.

Von Matthias Schütt