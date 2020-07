„Little Women“: Mobiles Autokino gastiert auf dem Gut Boltenhof

Boltenhof

Am kommenden Wochenende haben Filmfans die Auswahl. Nicht nur das Autokino im Ziegeleipark in Mildenberg ist geöffnet. Am Sonnabend gibt es im Oberhavel-Norden ein weiteres Angebot. Das Mobile Kino Uckermark gastiert am Sonnabend, 4. Juli, auf dem Gut Boltenhof bei Fürstenberg.

Gezeigt wird der Film „ Little Women“. Er spielt um 1850 in Neuengland. In der Familie March wachsen vier Mädchen auf: Jo ( Saoirse Ronan), Meg ( Emma Watson), Amy ( Florence Pugh) und Beth (Eliza Scanlen). Ihr Vater ist nicht da. Er ist im Bürgerkrieg und tauchte monatelang nicht auf. So ist es die Mutter ( Laura Dern), die sich um alles kümmert. Irgendwie kommen sie aber klar, aber je älter sie werden, desto mehr stellen sie fest, dass sie sich unterschiedlich entwickeln. Jo will Schriftstellerin werden. Eine Hochzeit mit einem Mann kann sie sich nicht vorstellen, weil sie unabhängig bleiben will. Gleich mehrere Männer sind es, die sich in sie verlieben – sie aber bleibt hart. Ganz anders Meg: Sie verliebt sich und heiratet. Amy will am liebsten malen. Beth spielt Klavier. Laurie (Timothée Chalamet) wohnt im riesigen Nachbarhaus. Er ist es, der sich in Jo verliebt – jahrelang versucht er, bei ihr zu landen. Aber es soll auch da anders kommen.

„ Little Women” erzählt die Geschichte der Familie March mit den vier Mädchen und den Eltern. Unbekannt ist die Geschichte nicht. Man kennt sie in Deutschland unter dem Titel „Betty und ihre Schwestern”. Nach ihrem Erfolg mit „Lady Bird” hat Regisseurin Greta Gerwig das Buch von Louisa May Alcotts neu verfilmt. Erzählt wird eine Familiengeschichte mit guten und schwierigen Momenten. Aber auch Emanzipation spielt in diesem Film eine Rolle. Dieser Film ist im besten Sinne ein schöner Zeitvertreib für eine hoffentlich laue Sommernacht auf einem Gutshof. Bei den Oscars 2020 erhielt der Film insgesamt sechs Nominierungen, unter anderem als bester Film und Saoirse Ronan als beste Hauptdarstellerin.

Zuvor Führungen und ein Kurzfilm

Los geht es am Sonnabend, 4. Juli, um 22 Uhr. Vorab läuft ein Kurzfilm, gefördert von der FFA, der Filmförderungsanstalt des Bundes. zu sehen ist „The Dynamic Double Standard“ aus den USA von 2015. Regie bei diesem viereinhalbminütigen Film führte Luke Patton. Es geht um Zoes erste Nacht als Superheldin. Diese Nacht verläuft kompliziert, denn ihr Superheldenkostüm ist zwar sexy, aber leider auch unpraktisch.

Der Einlass auf den Gutshof in der Lindenallee 14 in Boltenhof erfolgt schon ab 18 Uhr. Es gibt auch ein Rahmenprogramm. Die Besucher des Hofes können um 18 Uhr bei der Tierfütterung dabei sein. Um 18.30 und 19 Uhr beginnen außerdem Gutshofführungen.

Angeboten werden den Besuchern auch Getränke und ein Imbiss mit hofeigenen Produkten aus Boltenhof. Tickets müssen vorbestellt werden.

Eintrittskarten für das Autokino gibt es telefonisch über das Multikulturelle Centrum Templin unter 03987/55 10 63.

Von Robert Tiesler