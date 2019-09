Jörn Lehmann (parteilos) bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister der Stadt Liebenwalde. Nach MAZ-Informationen votierten fast 90 Prozent für den alten und neuen Bürgermeister der Ackerbürgerstadt, der damit in seine dritte Amtszeit geht. Der 45-Jährige war der einzige Kandidat für den Posten des Stadtoberhauptes, dennoch war es für ihn kein entspannter Tag: „Es war schon ein spannender Abend. Umso glücklicher bin ich, dass am Ende dass Votum der Bürger so eindeutig ausgefallen ist“, sagte er auf MAZ-Nachfrage.

Jörn Lehmann verbrachte den Wahlabend in der Gaststätte Mühlenseeschänke und ist nun voller Tatendrang, seine Aufgaben weiter erfüllen zu können: „Wir haben noch viel vor mit Liebenwalde, demnach wird die Arbeit am Montag sofort weitergehen.“