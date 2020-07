Neuholland

Die Kurven stimmten. Der Blick war einzigartig. Der Hüftschwung nicht zu verachten. Die Beine schlank. Sie hatte ein sonniges Gemüt. Allen war sie ans Herz gewachsen. Sie gehörte irgendwie zur Familie der Agrar-Produktion Neuholland. Nummer 4820. Und plötzlich war es vorbei. Die Lieblingskuh der Firmen-Mitarbeiter – wegen ihrer Registriernummer immer nur 4820 genannt – hatte ihr Lebenswerk nach 17 Jahren (1996 bis 2013) vollbracht, erkrankte und musste geschlachtet werden. Grenzenlose Trauer. Den gestandenen Männern standen die Tränen in den Augen. Aber: Nummer 4820 lebt im Büro weiter. Als Bild. Doris Köhn, Mitarbeiterin des Unternehmens, hat es gemalt. Es hängt direkt an ihrem Arbeitsplatz, für jedermann sichtbar, wenn er den Raum betritt. Die „4820“ schaut von der Wand direkt ins Büro.

Doris Köhn ist leidenschaftliche Malerin. Die „4820“ war ihr erstes Auftragswerk für die Agrar-Produktion. „Das fiel mir gar nicht so leicht. Es ist ja wie ein Porträt“, erzählt sie. Wenn die Kopie dem Original ähnlich sein soll, ist Genauigkeit gefragt. Als Vorlage diente ein Foto, auf dem die Kuh auf der Erde lag. „Ich glaube, man kann die Kuh ganz gut wiedererkennen“, sagt die 59-Jährige. Letzter Beweis ist die Marke mit der Nummer 4820, die die Kuh im Ohr hat. Am wichtigsten sei, dass das einmalige tierische Exemplar in Erinnerung bleibe.

Anzeige

Zehn Bilder hängen beim Arbeitgeber

Inzwischen hängen zehn Bilder von Doris Köhn im Verwaltungsgebäude der Firma im Liebenberger Damm, die meisten im langen Flur, von dem man in die Büros kommt. Sie zeigen landwirtschaftliche oder landschaftliche Motive. „Manche Ideen hole ich mir beim Gassigehen mit dem Hund, wie zum Beispiel das Wehr Richtung Malz“, sagt die Neuholländerin. Andere, wie das Rapsfeld, entstünden im Kopf. Sie hole sich Anregungen aus dem Internet oder lasse sich von der Landschaft inspirieren. Auch Fotomotive malte sie schon ab. Für den Frühstücksraum sollte sich Doris Köhn „einen farblichen Ausblick“ einfallen lassen. Sie malte ein Fenster. Die beiden Fensterflügel sind nach außen geöffnet, zu sehen ist eine bunte Wiese mit vielen Gräsern, eingerahmt von Bäumen und überflogen von zwei Kranichen. „Herrlich naturbelassen“, freut sich die Malerin. Oder die kleine Gruppe der Kühe, die alle aus dem Bild gucken. „So sehen unsere auch aus.“ Und dann war da noch „Hilde“. Ein Kälbchen, was aufgrund von körperlichen Defiziten schon bei der Geburt offensichtlich dem Tode geweiht war. Der Neuholländer Michael Fromm nahm sich des Tiers an, fütterte es, ging mit ihm an der Leine durchs Dorf spazieren wie andere mit ihrem Hund. Er päppelte es auf. Eine Legende. Auch „Hilde“ findet sich auf einem der Werke im Flur wieder. Ihr Arbeitgeber hat die Bilder gekauft.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Bilder von Doris Köhn sind mit Ölfarben auf Leinwände gemalt („Acryl liegt mir nicht.“), ihr Mann Lothar baut die Holzrahmen. Sie verwendet sehr klare Farben, ihre Motive sind eindeutig, lassen keinen Interpretationsspielraum. „Das ist Absicht. Man soll erkennen, was auf den Bildern ist. Das gefällt auch vielen, die meine Bilder gesehen haben.“

Ein viertes Buch ist in Arbeit

Doris Köhn – seit 2016 mit dem Bildhauer Lothar Köhn verheiratet – bewegt sich mit ihren Arbeiten zweifellos in der künstlerischen Liga, „aber ich sehe mich nicht als Künstlerin, sondern als Malerin“, sagt sie über sich. Dabei weiß sie sehr wohl, dass sie die genetische Vorbelastung nicht wegdiskutieren kann: Von ihrer Oma hat sie das Schreiben (sie verfasste Briefe in Reimform), von ihrem Vater das Malen (er lebte dieses Talent aber nicht aus). In den vergangenen Jahren brachte die Neuholländerin bereits drei heitere Büchlein heraus. Alle in Versform, alle bebildert, alles von ihr. „Ich habe versucht, kostbare, komische, tragische oder erfundene Lebensmomente in Bild oder Text festzuhalten oder einfach nur etwas Schönes zu erschaffen.“ „Das Schnulle-Büchlein“, „Der trojanische Pinienzapfen“ und „Das Pferd im Apfelbaum“ – so heißen die Druckwerke. Das Gedicht „Der verliebte Apfel“ kommt in einem Buch vor: „Es war ein Apfel dick und rot/bis hin zu seinem frühen Tod/verliebt in eine Apfelsine./Da eine solche abseits wohnt/und er sie nicht erreichen konnt‘/per Flugzeug oder Schiene,/da nutzte er das Internet/und schrieb in Liebe dick und fett/ihr einen allerletzten Gruß, danach ward er zu Apfelmus.“

Die Texte für ein viertes Buch sind bereits fertig. Es fehlen noch die Illustrationen. „Und dann die Abnehmer. Ein schwieriges Thema, denn es gibt ein Überangebot an Druckerzeugnissen. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ich der Nachwelt etwas hinterlassen könnte.“

Die Bilder verkaufen sich schnell

Als Mädchen malte Doris Köhn ihrer sieben Jahre jüngeren Schwester öfter Bilder. Sie erledigte für sie Hausaufgaben für den Zeichenunterricht, wenn sie damit überfordert war. „Meine Schwester bekam gute Zensuren dafür“, erinnert sich die Kreative und freut sich noch heute. In der Schule in Frankfurt (Oder) hing jahrelang ein Landschaftsbild von ihr. Aber erst als ihre vier Kinder 2002 aus dem Gröbsten heraus waren, widmete sich die 59-Jährige, die vor ihrem Umzug nach Neuholland in Velten wohnte, intensiver dem Malen. „Ich besuchte einen Kurs von Uwe-Müller Fabian. Das hat mir viel gebracht. Damals sagte ich zu ihm, dass ich auch mal eine eigene Ausstellung haben wolle. Er antwortete: Die wirst du bekommen.“ So war es auch. Doris Köhn zeigte unter ihrem vorherigen Namen Doris Wittenberg Arbeiten in Fürstenberg/ Havel, Oranienburg, Rheinsberg, Hennigsdorf und Velten. Und verkaufte immer wieder welche.

Heute ist es so, dass sie mit dem Vorbereiten einer möglichen weiteren Ausstellung gar nicht hinterherkommt. „Meine Bilder sind immer recht schnell verkauft. Ich erledige regelmäßig Auftragsarbeiten“, sagt sie. Das sind Wünsche von Kollegen oder Leuten, die sie kennen. Landschaften sind gleichermaßen dabei wie Porträts. Im Flur der Agrar-Produktion Neuholland gibt es noch eine freie Stelle an der Wand. Auch dort soll demnächst ein Bild von Doris Köhn hängen; Störche, die auf einer Wiese umherlaufen. Ihre Kollegin Sylvia Baumann wünscht sich gleich vier der Langbeiner. Nummeriert wie die „4820“ werden die aber nicht sein.

Von Stefan Blumberg