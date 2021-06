Mit dem Treff 92 in die Ferien

Fürstenberg/Havel

Floßtour, Kindercamp und Schwimmlager waren schon vor Ferienbeginn ausgebucht. Diese und andere Angebote des Treffs 92 sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt, und zwar das ganze Jahr über. Dass solche Erlebnisse nach dem Corona-Jahr mit den strengen Beschränkungen wieder möglich sind, sorgte für große Erleichterung.

Alles begann im Jahr 1992

Deshalb kann der gemeinnützige Verein Treff 92 hoffentlich bald ganz entspannt seinem 30-jähriges Bestehen entgegensehen. Alles begann im Jahr 1992, als es mit der Privatisierung des Jugendclubhauses in der Stadt keine Jugendfreizeitstätte mehr gab. Mehrere Fürstenberger, unter ihnen Simone Berg, Brigitte Gutschmidt, Sieglinde Bonath und Dörte Kleinschmidt, gründeten den Verein, der sich seitdem der Jugendarbeit widmet. Ideen und Unterstützung kamen damals von der Stadt, der Beschäftigungsinitiative und der Partnerstadt Kleve. Bereits zuvor hatten Jugendliche mit dem Umbau des ehemaligen Konsums auf der Festwiese am Röblinsee in Eigenregie begonnen.

Das stadteigene Gebäude ist seitdem in die Jahre gekommen, eine gründliche Sanierung steht aus. Im Gespräch ist auch ein Neubau am selben Standort. Welche Lösung gefunden wird, ist noch unklar. Die Vorbereitungen könnten jedenfalls in diesem Jahr beginnen, das Geld dafür ist eingeplant.

Im Zirkuswagen von Dorf zu Dorf gezogen

Passende Räume sind die Grundlage für eine erfolgreiche Jugendarbeit. Entscheidend sind jedoch die Inhalte. Der Verein stellte bereits bei der Gründung des Treffs 92 unter Beweis, wie man das auch mit einfachen Mitteln schaffen kann. „Zuerst gab es noch keine Jugendclubs“, erzählt Mike Gutschmidt, der von Beginn an dabei ist. „Damals zogen wir mit den Spielgeräten in einem umgebauten Zirkuswagen von Dorf zu Dorf im alten Kreis Gransee, bis nach Krewelin.“ Fürstenberg hatte als erste Stadt einen Jugendclub und war damit Vorreiter in der Region. Im Laufe der Zeit wurden Jugendzimmer in mehreren Ortsteilen eingerichtet. Um altersgerechte Angebote machen zu können, konzentrierte der Verein die Kräfte und betreibt jetzt nur noch einen weiteren Treffpunkt. Das Jugendzimmer in Bredereiche hat mittlerweile den Status eines Jugendclubs, bestätigt von Stadt und Jugendamt. Das gibt es in keiner der anderen beiden Städte im Norden Oberhavels.

Der Jugendclub am Rande des Röblinsees in Fürstenberg/Havel ist in die Jahre gekommen. Ob das Gebäude saniert oder ein neues gebaut wird, steht noch nicht fest. Quelle: Martina Burgahrdt

Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche können ihre Freizeit im Treff 92 und im Jugendclub Bredereiche verbringen. Pädagogische Fachkräfte wie Treff-92-Leiterin Ina Kuhlmann stehen ihnen für Fragen und als Berater zur Verfügung und organisieren Projekte, die ein- oder mehrmals im Jahr stattfinden. Dazu gehören die Ferienangebote, Tagesfahrten zweimal im Jahr, wöchentliche Arbeitsgemeinschaften wie Medien und Tanzen. In der alten Turnhalle treffen sich die Kreativen und die Inline-Hockey-AG.

Jugendforum soll gegründet werden

„In Gesprächen finden wir heraus, für welche Themen sich die Kinder und Jugendlichen interessieren“, erklärt Ina Kuhlmann. Daraus entwickeln wir gemeinsam mit ihnen Bildungsangebote.“ So ist zum Beispiel vor zwei Jahren die Medien-AG entstanden. „Die Entscheidungsprozesse sollen dabei für alle nachvollziehbar und überschaubar sein“, so Ina Kuhlmann. „Es bleibt jedem selbst überlassen, sich selbst mit einzubringen.“ Das betrifft auch die in der Kommunalverfassung verankerte Beteiligung und Mitbestimmung. Wie Kinder und Jugendliche in Entscheidungsprozesse einbezogen werden können, ist aktuell Thema in den kommunalpolitischen Gremien, unter anderem ist geplant, ein Jugendforum für Sechs- bis 18-Jährige zu gründen.

Corona-Jahr hat viele Pläne zunichte gemacht

Die Vernetzung der Fürstenberger Vereine und die Einbeziehung von Familien sind weitere Schwerpunkte der Treff-92-Arbeit. Das Corona-Jahr hat viele Pläne zunichte gemacht, erst allmählich nehmen die Planungen wieder Fahrt auf. Mütter und Väter wurden aber schon in der Vergangenheit in die Jugendarbeit einbezogen. Angebote von und für Familien sind das nächste Ziel.

Finanziell unterstützt wird der Verein, der zurzeit etwa 50 Mitglieder hat, vom Land, vom Landkreis und von der Stadt Fürstenberg/Havel. Bestimmte Projekte werden vom Landkreis und mit Hilfe von Spenden finanziert. Der Vereinsvorstand wurde bei der Mitgliederversammlung wiedergewählt, das sind Andree Marten, André Misch, Marko Plewka und Beatrix Bock.

Von Martina Burghardt