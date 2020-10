Motocross-Training beim MC Fürstenberg: Mit Vollgas den Sand durchpflügt

Fürstenberg

Der Jüngste ist gerade einmal vier Jahre alt – nach oben hin gibt es keine Grenzen: Beim öffentlichen Motocross-Training des MC Fürstenberg am Sonnabend auf seiner Vereinsstrecke in einer stillgelegten Kiesgrube hatten alle Altersgruppen ihren Spaß. Mit seinen vier Lenzen hatte Emilio Brandin aus Neustrelitz aber diesmal den Altersrekord inne – als jüngster Teilnehmer an diesem Tag. Mit seiner Yamaha PW50 durchpflügte er den Sand bereits wie ein Profi. Immerhin erreicht die Maschine mit 50 Kubik bis zu 65 km/h. „Das macht Spaß“, ist dem kleinen Crossfahrer zu entlocken. Da kommt er ganz nach Papa Enrico Braasen, der selbst jahrelang Motocross fuhr.

Insgesamt 50 Kinder waren an diesem sonnigen Oktobertag auf die etwa 150 Meter lange Kinderstrecke gegangen, darunter besonders viele Mädchen. Viele standen geduldig an, um eines der drei Vereins-Quads zu ergattern, die zur Verfügung standen.

Zur Galerie Zweimal im Jahr lädt der MC Fürstenberg zu Veranstaltungen ein. Am 24. Oktober war es wieder einmal so weit. Es wurde öffentlich trainiert – und alle durften mitmachen. Ein Alterslimit gab es (fast) nicht.

Neben den Jüngsten drehten 50 weitere Cross-Fahrer ihre Runden, die allerdings auf dem 2,3 Kilometer langen Parcours mit zahlreichen Haarnadelkurven und Sprunghügeln. Mit den Zweiradfahrern wechselten sich 20 Quad- und ATV-Fahrer ab sowie 15 Piloten von Geländewagen. „In letzterer Kategorie haben wir alles dabei, vom Schrottauto bis zum Robur LO 2002“, sagt Vereinssprecherin Heike Walter. Die 57-Jährige wohnt jetzt seit zwei Jahren in Fürstenberg und bringt ihre in einem Hundeverein gesammelten Erfahrungen nun im Vorstand des MC Fürstenberg ein.

Die Trainingsveranstaltung werde inzwischen seit 15 Jahren organisiert, erzählt sie. Das sei einer der beiden Veranstaltungshöhepunkte des Vereins. Anders als bei den Wettbewerben im Frühjahr gehe es im Herbst um keine Wertung – jedenfalls nicht offiziell. Lediglich einige Fahrer packt untereinander der sportliche Ehrgeiz. Zu denen gehört Marie Haase. Die 23-Jährige Fürstenbergerin scheucht ihre Kawasaki an diesem Tag zwei, drei Stunden über die Strecke. Dieses Zeittraining empfindet sie als Herausforderung – und sie hat sichtlich Freude daran: „Das ist mein Hobby“, sagt sie. Ganz ähnlich geht es Lukas Volkmann, der auf seinem Quad Szuki LTR 450 unterwegs ist. „Das ist eine sehr gute Veranstaltung“, sagt der ebenfalls 23-Jährige, „super organisiert“. Sein Veranstaltungsservice sponsert nicht zuletzt deshalb die Tontechnik.

Etwa die Hälfte der 60 Vereinsmitglieder habe an dieser Freizeitveranstaltung mitgewirkt, bilanziert Heike Walter. Alle Hygienevorschriften seien peinlich genau beachtet worden, darunter die Registrierung. Das Vereinsjubiläum (55-jähriges Bestehen) müsse wegen Corona allerdings nachgefeiert werden. Umso dankbarer seien viele Gäste gewesen, dass die Veranstaltung trotz der Erschwernisse stattgefunden habe. „Die Idee unseres Klubs ist es, die Kinder von der Straße und aus dem Wald zu holen“, sagt Heike Walter. Illegale Spritztouren könne der Förster empfindlich ahnden. „ei uns sind Kinder mit fünf Euro am Tag dabei, Erwachsene mit zehn.“

Von Helge Treichel