Himmelpfort

Der Zustand der Flächen rund um öffentliche Müllabstellplätze sorgt immer wieder für Diskussionen. Zuletzt im Fürstenberger Ortsteil Himmelpfort. „Es gab am Wochenende und auch unter der Woche Beschwerden von Einwohnern zur illegalen Müllentsorgung in Himmelpfort an den Ortsbeirat“, sagte Ortsvorsteher Lutz Wilke am Mittwoch.

„Da sich der Zustand in den letzten Wochen deutlich verschlechtert hat, habe ich mich an die Stadtverwaltung Fürstenberg gewandt. Hier erfolgte auch zeitnah eine Reaktion“, so Lutz Wilke weiter. Die Entleerung der Papierkörbe werde geklärt.

„Leider gibt es immer wieder Einwohner und Urlauber in unserem schönen Erholungsort, die es mit der Mülltrennung nicht so ernst nehmen“, berichtet er. „Aus diesem Grund hat Rene Kirscht im Auftrag des Himmelpforter Ortsbeirates nochmals deutlich aufgeschrieben, was hier erlaubt ist.“ Der Ortsvorsteher des Fürstenberger Ortsteils hofft, dass sich dadurch die Situation rund um den Müllplatz in Zukunft verbessern werde.

Von MAZonline