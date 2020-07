Neue Turnschuhe für Mädchen und Jungen bei Neustart in Zootzen

Zootzen

Schicke neue Adidas-Sportschuhe bekommt man nicht jeden Tag geschenkt. Deshalb ist die Freude in der Jugendhilfeeinrichtung Neustart des Evangelischen Johannesstifts in Zootzen groß – sowohl bei den jungen Leuten als auch bei ihren Betreuern. 45 Paar Sportschuhe hat Familie Ventelou, die in Fürstenberg die Hausboot-Charterfirma „Revier Charter“ betreibt, für die Jugendlichen organisiert. Die Spende kommt vom Lions Club Duisburg-Concordia, der sich seit Jahren im Bereich der Sprach- und Bewegungsförderung für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche engagiert und Projekte im Raum Duisburg unterstützt. Dass dieses Engagement nun auch Fürstenbergern zuteil wird, liegt an Hella Ventelou. Sie ist Mitglied im Lions Club Duisburg-Concordia und hat in der Wasserstadt ihr zweites Zuhause gefunden. Mit ihrer Familie betreibt sie die Marina am Röblinsee. Inzwischen hat die nächste Generation das Geschäft übernommen, aber Hella Ventelou ist nach wie vor sowohl im Lions Club als auch in Fürstenberg aktiv. Den Kontakt zu Neustart stellte Olaf Bechert, CDU-Stadtverordneter her.

Wem die passenden Schuhe fehlen, kann nun geholfen werden

„Es ist eine schöne Aktion und man bleibt auf diese Weise miteinander im Austausch über die verschiedenen Projekte“, so Sebastian Kientopf, Betreuer bei Neustart und Vorstandsmitglied des Fürstenberger Sportvereins. Die Spende kommt zum Ferienbeginn genau richtig. Weil in diesem Jahr keine Ferienfahrten stattfinden können, werden Projekte organisiert. Wem dafür die passenden Schuhe fehlen, dem kann jetzt geholfen werden. Gerade die Jugendlichen bei Neustart hätten gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich hochwertige Sportschuhe anzuschaffen.

24 Plätze für die Vorbereitung auf ein Leben ohne Drogen

Die Mädchen und Jungen bekommen bei Neustart manchmal das erste Mal in ihrem Leben feste Strukturen im Alltag und verlässliche Bezugspersonen. In der Einrichtung mit 24 Plätzen werden sie auf ein selbstbestimmtes, aktives und drogenfreies Leben vorbereitet. Neben dem täglichen Arbeitstraining werden sie unterrichtet und auf ihren Schulabschluss vorbereitet. Sozialpädagogen und Psychologen sorgen für Unterstützung und sinnvolle Beschäftigung.

Freude darüber, helfen zu können

Nicht alles läuft im Alltag glatt. „Bei Neustart versucht man den Jugendlichen so viel Halt wie möglich zu geben, die Betreuer stehen vieles mit ihnen gemeinsam durch“, so Sebastian Kientopf. Er ist froh, dass diese Bemühungen geschätzt und unterstützt werden. Und das ist dem Lions Club Duisburg-Concordia wichtig. „Es ist schön, dass unsere Hilfe ankommt und Sie bundesweit Jugendlichen mit ungeraden Lebensläufen helfen, eine Ausbildung zu absolvieren und abzuschließen“, Annegret Angerhausen-Reuter, die Präsidentin des Lions Clubs Duisburg-Concordia, in ihrem Gruß aus Duisburg.

