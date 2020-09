Neue Vorsitzende für Fürstenberger Seniorenverein „Alter aktiv“

Fürstenberg

Die monatelange Suche nach einem oder einer neuen Vorsitzenden und damit das Bangen um den Fortbestand eines der größten Vereine in Fürstenberg/ Havel ist vorbei. Der Seniorenverein „Alter aktiv“ wird jetzt von Christine Pensky-Heymann geleitet. Sie wurde Ende August bei der Mitgliederversammlung im Hotel „Zur alten Bornmühle“ von den anwesenden 50 der 75 Senioren zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihr Vorgänger Detlef Zitzmannn hatte den Verein seit der Gründung 2008 geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen legte er Anfang des Jahres sein Amt nieder. Seine Verdienste würdigten seine Vereinskollegen mit einer Ehrenmitgliedschaft.

Vorstandsmitglieder unterstützen die neue Chefin

Christine Pensky-Heymann hatte sich zuvor schon als kommissarische Vereinsvorsitzende in das Ehrenamt eingearbeitet. Für den Start war und ist ihr weiterhin die Unterstützung der Vorstandsmitglieder sicher. „Es ist gut zu wissen, dass da andere mit Herzblut dabei sind“, so die 74-Jährige. Theaterbesuche und Ausflüge fallen dieses Jahr allerdings aus. „Corona macht uns zu schaffen, aber zum Kartenspielen und Kegeln treffen sich die Senioren schon wieder“, sagt sie. Die Organisation bleibt erst einmal in den bewährten Händen. Die neue Vorsitzende will sich zunächst vor allem der „Verjüngung“ des Seniorenvereins widmen und dafür ihre Kontakte und ihre Erfahrungen nutzen. Christine Pensky-Heymann stammt aus dem Rheinland, aus der Nähe von Köln, ist von Beruf Sozialarbeiterin. Mit ihrem Mann unternahm sie nach 1989 Reisen an die Ostsee, und weil einer der drei Söhne nach Berlin gezogen war, lag Fürstenberg praktisch auf der Strecke. Das erste, was das Ehepaar damals von der Stadt gesehen hat, war die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Weitere Besuche und Camping-Urlaube am Röblinsee folgten. Schließlich ließen sich die Pensky-Heymanns als Ruheständler in Fürstenberg nieder. Das war 2005.

Von Wismar nach Fürstenberg zurückgekehrt

Die Natur ringsum, die „Riesenwälder mit den vielen Seen“ gefielen ihnen. Christine Pensky-Heymann fing in der Bibliothek als Ehrenamtlerin an, gehörte der Redaktion an, die insgesamt zehn Ausgaben des Fürstenberger Almanachs herausgab, und wurde Mitglied im Schützenverein. Als ihr Mann krank wurde, verkauften sie das große Grundstück und zogen nach Wismar. Nach dem Tod ihres Mannes wollte Christine Pensky-Heymann nicht allein dort bleiben, außerdem war der touristische Trubel nichts für sie. Vor zwei Jahren kehrte sie nach Fürstenberg zurück.

Einige Ideen gibt es schon

Sozialarbeit habe sie genug geleistet, meinte sie damals. Aber nach dem Aufruf im Frühjahr im Fürstenberger Anzeiger, wollte sie sich nicht vorstellen, dass ein funktionierender Verein mit so vielen Mitgliedern einfach aufgegeben wird. Nun hat sie wieder ihre soziale Aufgabe und will so lange mitwirken, wie sie gesund bleibt. Einige konkrete Ideen gibt es schon, sobald sie spruchreif sind, wird darüber berichtet, verspricht sie. Für sich selbst hat sich Christine Pensky-Heymann ein Ziel gesetzt: In zwei Jahren will sie schauen, was sie für die Senioren und den Verein „Alter aktiv“ erreichen konnte.

Zu dem gerade gewählten Vereinsvorstand gehören neben der Vorsitzenden Christin Pensky-Heymann die alte und neue Stellvertreterin Andrea Mielke, Helga Eisermann, die weiterhin für die Finanzen zuständig ist, sowie Schriftführerin Marlis Ihden. Beisitzer sind nach wie vor Inge Bahmann, Christa Hofmann, Helga Telschow und Inge Kirscht. Als Kassenprüfer sind Brigitte Pless und Ingo Jahnke bestätigt worden. Im Fürstenberger Seniorenbeirat sind Marlis Ihden und Annerose van Dahl vertreten.

Von Martina Burghardt