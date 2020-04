Neuglobsow: Nicht nur der Stechlinsee ruht still

Neuglobsow

Im Haus Brandenburg mit seinen insgesamt 17 Ferienwohnungen herrscht gespenstische Ruhe. Und das nun schon seit dem 21. März. Dabei hatte sich Gabi Reißig so sehr darauf gefreut, dass nach dem Winter nun wieder Leben ist das Haus einzieht. Touristen, Urlauber, kleine und große Erholungssuchende – sie alle sollten sich eigentlich bereits seit Wochen in Neuglobsow, nur einen Steinwurf vom Stechlinsee entfernt, nach Herzenslust vergnügen. „Die Vorzeichen standen gut“, denkt die Projektverantwortliche fast etwas wehmütig zurück. Die unterschiedlich großen sowie individuell und modern eingerichteten Ferienwohnungen, die alle mit vollwertigen Küchen zur Selbstversorgung ausgestattet sind, waren sehr gut gebucht worden. Und das Frühlingswetter ließ sich so gut an, wie lange nicht mehr. Beste Aussichten, die herrliche Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden oder im hauseigenen Garten grillen beziehungsweise auf der Terrasse oder in der Veranda verweilen zu können. Doch dann kam alles ganz anders.

Das „Haus Brandenburg“ in Neuglobsow. Quelle: Uwe Halling

Seit das Corona-Virus Deutschland erreicht hat, herrscht Stillstand und das Haus Brandenburg mit seinen Ferienwohnungen ähnelt eher einem verwunschenen Dornröschenschloss als einem Mekka für Leute, die inmitten der Natur ausspannen wollen. Gabi Reißig und ihr Team mussten allen Urlaubern absagen. Und was das Schlimmste ist: Niemand weiß, wie lange das Haus noch verwaist bleiben muss. Das anfängliche Verständnis für die drastischen Maßnahmen zur Kontaktvermeidung ist inzwischen Zweifeln gewichen. „Wir nehmen Corona sehr ernst, persönlich als auch aus geschäftlicher Sicht“, unterstreicht Gabi Reißig, die als Projektverantwortliche noch mehrere andere Einrichtungen betreut, die der in Neuglobsow gleichen. „Aber mittlerweile“, so die gebürtige Erzgebirglerin, „haben wir auch verinnerlicht, wie wir die getroffenen Maßnahmen der Regierung in unserem Anwesen realisieren können.“

Die Zimmer im „Haus Brandenburg“ in Neuglobsow. Quelle: Uwe Halling

Denn das Haus Brandenburg sei einem Mietshaus gleichzusetzen und wegen der Großflächigkeit sogar besser zu bewohnen. Es gebe zwei getrennt liegende Parkflächen – vor dem Haus und im Innenhof. Zudem sei der Zugang zum Haus über fünf Eingänge an vier verschiedenen Seiten des Hauses möglich. „Unsere Wohnungen sind so zu erreichen, dass sich die Gäste nicht begegnen müssen“, versichert Gabi Reißig. Auch die Vermietung könne so gesteuert werden. Treppenhaus und Flure seien breit genug, um alle Abstandsregeln einzuhalten. Jede Wohnung bilde eine abgeschlossene Einheit und verfüge über eine eigene Küche und eigene Sanitäranlagen, die mit niemanden geteilt werden müssen. Und Haus Brandenburg besitzt keine Gastronomie – auch kein Frühstücksangebot. Alle Gäste versorgen sich ausnahmslos selbst. „Und natürlich“, so die Projektmanagerin, „stehen Hygienemaßnahmen und Sauberkeit auch ohne Corona ganz oben auf der Liste der Vermietungsmaxime. Warum also, so fragt sich nicht nur Gabi Reißig, dürfe Haus Brandenburg nicht darauf hoffen, schrittweise wieder Gäste beherbergen zu dürfen? Statt zu prüfen, welche Einrichtungen die Anforderungen der Abstandsregeln einhalten können, würden alle Tourismusanbieter einfach über einen Kamm geschert und für unbestimmt Zeit auf Eis gelegt. Das sei nicht nachzuvollziehen. Schon gar nicht in einer Region, für die der Tourismus von überlebensnotwendiger Bedeutung ist.

Hohe Umsatzeinbußen

Haus Brandenburg, so Gabi Reißig, habe zwar noch kein Personal entlassen, wohl aber Arbeitszeiten reduzieren müssen. Die wirtschaftlichen Verluste seien bereits jetzt hoch und nicht mehr aufzuholen. Allein im Monat April mussten 90 Übernachtungen gestrichen werden. Dazu komme, dass neue Buchungen verständlicherweise erst einmal ausbleiben. Und wenn sich die Entwicklung fortsetzt, werde der Mai noch extremer. Dabei habe man, als das Haus im Mai 2018 nach umfangreichen Umbauarbeiten, bei dem kein Stein auf dem anderen gelassen wurde, die Zahl sowohl einheimischer als auch internationaler Gäste 2019 im Vergleich zum Vorjahr vervierfachen können. Rund 1,4 Millionen Euro sind bislang in Neuglobsow investiert worden. Und nun? An weitere Steigerungen der Gästezahlen oder an Investitionen in die Anlage wagt momentan niemand zu denken.

Die Zimmer im „Haus Brandenburg“ in Neuglobsow Quelle: Uwe Halling

„Die Gäste, die nicht zu uns kommen durften und dürfen, habe alle versichert, neuen Anlauf zu nehmen“, sagt Gabi Reißig. Für die 57-Jährige ist es absolut bewundernswert, wie viele Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung sich Gedanken machen, wie trotz Corona ein öffentliches Leben möglich sein kann. Dieser Einfallsreichtum und die Ideen, so die Projektverantwortliche, könnten Grundlage für allgemeine Richtlinien und Vorgaben in der Tourismusbranche sein. „Das macht mir Mut“, bekräftigt Gabi Reißig und fügt hinzu: „Wir wissen alle, dass uns Corona noch lange begleiten wird, aber auch das Leben muss weiter gehen.“

Von Bert Wittke