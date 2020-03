Die närrische Zeit ist vorbei: Das sagen die Prinzenpaare

Oberhavel

Die närrische fünfte Jahreszeit ist seit dem Fastnachtdienstag auch in Oberhavel beendet. Damit endet auch die Amtszeit für die Prinzenpaare. In Leegebruch präsentierten Monique Scholz (31) und Patrick Orlamünder (36) den Carneval Club Leegebruch (CCL) als Seine Hoheit Prinz Patrick I und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Monique I. „Das war schon eine tolle Erfahrung“, sagt die Leegebrucherin rückblickend. „Wir wurden damals gefragt, ob wir das nicht machen wollen“, so die 31-Jährige. „Da wir uns nicht sofort entscheiden konnten, haben wir einfach Streichhölzer gezogen“, erzählt die scheidende Prinzessin. „Als die Entscheidung für die Rolle als Prinzenpaar fiel, war ich irgendwie begeisterter als Patrick“, erzählt sie lachend.

Nach ihren Aufgaben als Prinzenpaar befragt antwortet sie „nett lächeln, gut aussehen und den Verein repräsentieren.“ Neu war der Kontakt zum Karnevalsverein für die beiden Leegebrucher allerdings nicht. „Wir waren vor etwa zehn Jahren schon einmal Mitglieder im Verein, sind dann aber unabhängig voneinander aus Zeitgründen aus dem Verein ausgetreten.“ Im Karnevalsverein lernten sich die Beiden, die auch privat ein Paar sind, kennen. Auch weiterhin wird es Monique Scholz und Patrick Orlamünder nicht möglich sein, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen. Dafür sind beide auf ihrer Tierfarm „Olmoland, die sie seit September 2019 betreiben, zu sehr eingespannt. Allerdings hat die Leegebrucherin viel Positives aus ihrer Amtszeit mitgenommen. „Es war alles sehr herzlich, wie eine große Familie.“

Dder CarnevalsClub feierte mit dem Prinzenpaar Monique Scholz und Patrick Orlamünder aus Leegebruch Quelle: Jeannette Hix

„Am Anfang waren wir schon ziemlich aufgeregt“, sagt Harald Brömme. Er und seine Frau Beate Brömme-Schulz sind dieses Jahr in die Rolle des Fürstenberger Prinzenpaares geschlüpft. Eigentlich seien sie ja in diese Rolle gedrängt worden. „Unsere netten Kollegen vom örtlichen Seniorenzentrum haben uns für diesen Job angemeldet, ohne, dass wir etwas davon wussten, sagt Prinz Harald I. und fügt hinzu: „Im Vorjahr haben wir uns noch dagegen gewährt, den Thron zu besteigen. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen das.“ Und es sei wunderbar gewesen. „Wir haben uns im Fürstenberger Carnevals Club ( FCC)gleich wohl gefühlt und waren sofort mittendrin“, erzählt Beate I. und meint: „Wir gehen ohnehin sehr gerne tanzen.“ Deshalb hätten ihnen all die Veranstaltungen des FCC gut gefallen. Ganz besonders beeindruckt waren Harald I. und Beate I. von einer Veranstaltung, an denen Menschen mit Behinderungen teilgenommen haben. Die hätten so viel Spaß gehabt und ohne Ende getanzt, dass es eine helle Freude gewesen sei, mit ihnen zu feiern. Immer wieder hätten sie Leute in ihren Rollstühlen über das Parkett geschoben und gedreht, weil diese so unheimlich viel Freude daran hatten.

Und schließlich, so Harald und Beate, seien sie von Leuten so oft auf offener Straße mit königliche Hoheit angesprochen worden, dass sie sich schon fast daran gewöhnt hätten. „Wir überlegen echt, ob wir in den Fürstenberger Carnevals Club eintreten“, sagt Beate I. und Harald I. verrät: „Eigentlich haben wir bereits fest zugesagt.“

Prinzenpaar Fürstenberg Quelle: privat

Beim Falkenthaler Karnevals-Klub ( FKK) fiel die Rolle des Prinzenpaares den Bergsdorfern Annika (36) und Robert Langner (37) zu. Beide kennen sich mit dem Karneval schon bestens aus, wie Robert Langner erklärt. „Wir sind schon länger beim Falkenthaler Karneval dabei. Meine Frau war früher bei der Prinzengarde, ich selbst habe beim Männerballet und den Crazy Boys meine Erfahrungen gemacht.“

Außerdem sprang das Paar, welches sich 2011 beim Karneval kennen und lieben gelernt hat, bereits in der vergangenen Saison als Prinzenpaar ein. „Leider konnten wir krankheitsbedingt nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen“, bedauert der 37-Jährige, der ursprünglich aus Falkenthal kommt. „Aber dort wo wir dabei waren gab es wieder tolle Veranstaltungen mit einem super Publikum und einem schönen Programm.“ Zu den Aufgaben des Prinzenpaares zählt auch in Falkenthal vor allem die Präsentation des Vereins. „Wir repräsentieren ihn natürlich nach außen“, ist sich Robert Langner seiner Verantwortung bewusst. „Außerdem ist es wichtig, die Leute zu animieren und zu motivieren.“

Das Falkenthaler Prinzenpaar – beide sind „alte Hasen“ beim Karneval. Quelle: Uwe Halling

Beim Kremmener Prinzenpaar ist die Beteiligung am Karneval schon fast Familientradition, vor allem bei Prinz Marcel Krullis (30). „Meine Eltern sind schon seit vielen Jahren beim Karneval aktiv und haben sich immer gewünscht, dass ich einmal der Prinz bin.“ Jedes Jahr hätten sie auf ein Neues gefragt, bis sich Marcel Krullis und seine Lebensgefährtin Christin Schulz (30) zu einem „ja“ entschieden. Bereut haben es die beiden nicht, wie Marcel Krullis bestätigt. „Natürlich war man vor allem am Anfang mega aufgeregt, aber wenn ich es heute Revue passieren lasse, hat es einfach nur Spaß gemacht.“ Um die Familientradition weiterzuführen ist das Prinzenpaar nun auch aktiv in den Karnevalsklub eingetreten. Christn Schulz wird im nächsten Jahr an den Tänzen mitwirken, Marcel Krullis wird sich am Elferrat beteiligen. „Da hat das Engagement meiner Eltern wohl abgefärbt“, schmunzelt der 30-Jährige. Besonders in Erinnerung ist ihm die Schlüsselübergabe im Rathaus geblieben. „Wir sind dann durch die Stadt gefahren, alle haben geschaut und gewunken.“ Das Video der Samstagabendveranstaltung „habe ich mir bestimmt eintausend Mal angesehen.“

Das Prinzenpaar Christin die 1. und Marcel der 56. amtierten in Kremmen. Quelle: Robert Roeske

Von Stefanie Fechner und Bert Wittke