Ohne die Feuerwehr würde im Dorf kaum etwas laufen

Blumenow

Seit 16 oder 17 Jahren, so genau könne er das gar nicht sagen, ist Eberhard Otto nun Ortsvorsteher in Blumenow. Zuvor hatte er bereits unter dem damaligen Amtsdirektor Raimund Aymanns im Amtsausschuss der Stadt Fürstenberg gesessen. Der 79-Jährige ist in Zwönitz im Erzgebirge geboren und kam 1975 mit der Familie nach Blumenow. Der studierte Lehrer (Kunst/Deutsch) hatte in seiner Heimat keine Wohnung bekommen und deshalb in Potsdam nach einer Arbeitsstelle nachgefragt. Inzwischen lebt er seit 46 Jahren in Blumenow. Der Ort, so Eberhard Otto, sei sein Zuhause, aber das Erzgebirge seine Heimat.

Sind Sie gerne Ortschef hier?

Eberhard Otto: Das Dorf hat mir immer am Herzen gelegen. Aber ich habe auch gemerkt, dass wir allein nur wenig für den Ort bewegen können. Die Entscheidungen werden von den Stadtverordneten in Fürstenberg gefällt. Ich bin eigentlich nur Ortschef, um den Finger drauf zu haben, dass hier nichts aus dem Ruder läuft. Und um die Verbindung zum Rathaus zu halten. Und im nächsten Jahr, wenn ich 80 Jahre alt werde, ist dann auch Schluss. Dann geben ich den Posten ab.

Das klingt nach Resignation?

Otto: Nein, ich habe immer meine Meinung gesagt, aber sie ist oftmals nicht akzeptiert worden. Als wir zum Beispiel nach der Wende Kleinkläranlagen für die Einwohner haben wollten, hat man das im Umweltministerium kategorisch abgelehnt. Nun geht der ganze Mist weiter in die Gruben und muss abgefahren werden. Aber ich hatte auch Erfolge. Wer mich kennt, weiß, dass eines meiner Steckenpferde die schlechte Dorfstraße war. Damit steht und fällt die Zukunft dieses Ortes, war mir immer klar. Es hat sich bewahrheitet.

Das gesellschaftliche Leben in den Orten ist während der Corona-Monate ziemlich zum Erliegen gekommen.

Otto: Das ist leider so und schade, denn ohne gemeinsame Aktionen und Feierlichkeiten ist es schwer, dass sich eine Dorfgemeinschaft herausbildet und festigt. Wir sind nur noch ein Dutzend Ur-Blumenower und haben inzwischen Einwohner, die aus acht verschiedenen Bundesländern stammen. Da ist die Gefahr, dass jeder sein eigens Süppchen kocht und ansonsten in Ruhe gelassen werden will, groß.

Blumenow hat keinen Ortsbeirat, sondern nur einen Ortsvorsteher. Mit wem arbeiten Sie hier zusammen?

Otto: Auf jeden Fall mit Heidi Warnke. Sie war selbst lange Jahre Ortschefin und kennt das Dorf ganz genau. Wir haben viele kommunalpolitische Probleme gemeinsam ausgefochten. Und dann muss man die Feuerwehrleute hervorheben. Ohne sie würde hier im Dorf nicht sehr viel laufen. Sie spannen sich bei allen Vorhaben mit vor den Karren und helfen nach Kräften.

Und was wünschen Sie sich für die Zukunft des Ortes?

Otto: Ich finde es schön, was jetzt auf dem einstigen Volkseigenen Gut passiert. Solche Aktivitäten können wir gebrauchen. Sie tragen zu einem schöneren Ortsbild bei und sorgen dafür, dass Touristen und Urlauber Blumenow für sich entdecken und gerne herkommen. Und es schafft Arbeitsplätze. Und als Nachbar der Kita freue ich mich, dass die Einrichtung ausgelastet ist. Kinder sind schließlich unsere Zukunft.

Von Bert Wittke