Ortschef: Der Naturschutz liegt mir und vielen Einwohnern sehr am Herzen

Steinförde

Seit etwa eineinhalb Jahren ist Holger Schwarzer Ortsvorsteher des rund 120-Seelen-Ortes Steinförde. Der 58-Jährige stammt aus Jena (Thüringen) und kam 1985 nach Steinförde, wo seine Frau Kristina geboren wurde. Der gelernte Werkzeugmacher arbeitet zurzeit im Bereich der Altenpflege in Fürstenberg und hat zwei erwachsene Kinder. Die MAZ bat ihn zu einem kleinen Gespräch.

Wie sind Sie als Thüringer zum Ortschef von Steinförde geworden.

Holger Schwarzer: Ich wurde angesprochen, ob ich diesen Posten übernehmen würde. Die Leuten wollten, dass etwas im Dorf passiert. Zunächst habe ich etwas überlegt. Wenn, dann wollte ich diese Aufgabe richtig machen. Schließlich habe ich zugesagt und bin gewählt worden. Man muss dazu sagen, dass Steinförde so klein ist, dass wir hier keinen Ortsbeirat sondern lediglich einen Ortsvorsteher haben.

Aber Sie machen die Ortspolitik sicher nicht im Alleingang.

Schwarzer: Nein, ist versuche immer, mir die Meinung der Leute und Rat bei erfahrenen Kommunalpolitikern einzuholen. Dazu zählen in erster Linie Mitglieder der Fürstenberger Stadtverordnetenversammlung wie etwa Robert Schulzke von den Grünen oder auch Ilona Friedrich von der CDU. Ich will an dieser Stelle auch nicht verhehlen, dass ich die Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Fürstenberg sehr kritisch sehe. In meinen Augen werden die Ortsvorstände dort viel zu oft negiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Wünsche und Vorstellungen im Rathaus so berücksichtigt werden, wie das notwendig wäre. Auf Nachfragen bekommen wir oft gar keine Antwort oder es heißt einfach lapidar, dass unsere Vorschläge nicht umsetzbar seien. Gegenwärtig werden viele Ablehnungen schlichtweg mit den Folgen der Coronakrise begründet und das war’s.

Konnten vergangenes Jahr Vorhaben, die der Ort sich auf die Fahnen geschrieben hatte, umgesetzt werden?

Schwarzer: Leider nicht. Das Osterfeuer ist jetzt bereits zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Und auch die Rentnerweihnachtsfeier musste abgesagt werden. Und der Stammtisch, zu dem sich engagierte Bürger des Ortes einmal im Monat in der Villa bei Bernhard Hoffmann treffen, konnte natürlich auch nicht stattfinden.

Was würden Sie gerne für den Ort machen wollen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?

Schwarzer: Mir und auch vielen anderen Steinfördern liegt der Naturschutz sehr am Herzen, Wir sehen es mit großer Besorgnis, dass immer mehr Wald in der Umgebung abgeholzt wird. Und das teilweise mitten im Naturschutzgebiet. Und Holz, das keine Verwendung findet, wird einfach achtlos liegengelassen. Zudem fahren die 40-Tonner, die das Holz abtransportieren, die Waldwege kurz und klein. Wünschenswert wäre auch ein Schutz des wunderbaren Peetschsees. Wir wollen nicht, dass mit dem Auto bis ans Ufer gefahren werden kann und auch das wilde Campen dort muss energischer unterbunden werden. Super wäre auch, wenn es im einstigen „Haveleck“, wo sich jetzt die Eismanufaktur befindet, in absehbarer Zeit auch ein Imbissangebot geben würde.

Von Bert Wittke