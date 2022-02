Philharmonische Klänge in Himmelpforts Ruine

Himmelpfort

Am vorletzten Tag des Jahres 2021 sprang der Kontostand der Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort von vierstellig in den hohen sechsstelligen Bereich. Die Überweisung kam vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und war auf 950 000 Euro beziffert- Geld, das nun in den Wiederaufbau der Brauhaus-Ruine fließt.

Oben wird angefangen

Mit dem Dachstuhl soll es im April losgehen, kündigt Jörg Bergmann aus dem Stiftungsvorstand an. Er ist der, der sich um die baulichen Dinge kümmert, immer in engem Austausch mit Thomas Kretschmer, dem Vorsitzenden. Bei den Vergaben der Aufträge sei es wichtig, dass Firmen aus der Region am Brauhaus arbeiten. Solche, die sich untereinander kennen und „wo es ohne Störgeräusche abläuft“. Denn die gebe es von anderen Seiten bereits zur Genüge. Beispielhaft nennt Bergmann hier die Beschaffung der Dachziegel. Die müssen, so will es unter anderem der Denkmalschutz, in der Form von Biberschwänzen aufgebracht werden. Und es gebe nur einige wenige Hersteller, die die benötigten Abmessungen in Produktion haben. „Unser Werk hat uns vergangene Woche mitgeteilt, dass sie für 2022 keine Aufträge mehr annehmen“, sagt Jörg Bergmann nüchtern. Nach stundenlangem Telefonieren landete er schließlich bei einem Vertreter eines anderen Produzenten, der unter anderem die Dachsteine für das Schloss Rheinsberg gefertigt hat, und konnte die Bestellung aufgeben. „Das ist der Mercedes unter den Biberschwänzen, und ich will eigentlich immer einen Golf mit Klimaanlage“, schmunzelt Bergmann. An der Stelle könne er jedoch gut mit dem etwas teureren Vergnügen leben – das Dach sei schließlich mit der wichtigste Teil eines Gebäudes.

Jörg Bergmann managt den Bau für die Bürgerstiftung in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden Thomas Kretschmer. Quelle: Björn Bethe

Auf die Brauerei bezogen, könnte dies Mitte Mai fertig gedeckt sein. Für den Einbau des Dachstuhls wird im Innern der Ruine ein Gerüst eingebracht. Ist das abgebaut, wird zeitgleich zum Decken des Dachs der Boden im Inneren gepflastert. Jedoch nicht durchgehen – zwei Meter vor dem Giebel an der Flussseite ist Schluss. Einige neue Steine erhält auch das Mauerwerk. Rund 300 müssen ausgetauscht werden.

Der Giebel am Graben macht Sorgen

Das Sorgenkind von Bergmann ist jedoch die Giebelwand. Zerrissen, deutlich nach außen gewölbt und aus Steinen verschiedener Epochen zusammengesetzt, ist noch unklar, wie damit verfahren wird. „Der wird jetzt erst einmal bauhistorisch untersucht“, fasst Jörg Bergmann die Absprache mit dem Amt für Denkmalschutz zusammen. Grund für die erneute Prüfung ist, dass Ziegel in der Giebelwand verbaut sind, die auf 1684 datiert werden können. Im 30-jährigen Krieg sei das Gebäude schon einmal abgebrannt und wurde Jahre später wieder aufgebaut. „Es wird eine Schadenskartierung erstellt und dann wissen wir, ob der Giebel gerettet werden kann.“

Innen wird gepflastert

Um genug Platz für etwaige Arbeiten zu lassen, soll die Pflasterung des Innenbereichs dort auch zwei Meter vor der Giebelwand enden. Ein nur geringer Platzverlust, der sich durchaus verschmerzen lässt. Bereits im Frühsommer könnten die ersten Veranstaltungen ausgerichtet werden. So gebe es beispielsweise Kontakte zu den Magdeburger Philharmonikern. Und die seien nicht abgeneigt, zur Wiedereröffnung des historischen Gebäudes zu spielen. Fenster und Türen werden dann noch nicht eingebaut sein – ab Mai sei das jedoch zu verschmerzen. Das werde der letzte Bauabschnitt, bevor es wieder in die kältere Jahreszeit gehe. Auf jeden Fall soll das Brauhaus in die diesjährige Weihnachtszeit eingebunden werden. Vielleicht mit einer knapp 40 Quadratmeter großen Krippe, die aus einem anderen Weihnachtsdorf geliehen wird, überlegt Bergmann.

Hilfe der Mönche ist gefragt

Für die Gestaltung der Außenanlagen versucht er außerdem, Kontakt zu Mönchen des noch bestehenden Zisterzienserordens herzustellen. Deren Expertise könnte durchaus helfen, auch die Außenansicht des Gebäudes passend zu gestalten. Hier ist die Beräumung von Buschwerk und Wurzelstubben bereits fast fertig. Gerade am Schleusengraben, der wenige Meter weiter plätschert, würde es sich auf ein paar Bänken gut sitzen lassen.

Von Björn Bethe