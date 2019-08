Fürstenberg/Havel

Philipp Berg, Stadtverordneter in Fürstenberg/ Havel hat die Fraktion Die Linke verlassen und sich der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Tierschutzpartei und SPD unter dem jetzt neuen Namen „Fraktion Vielfalt“ angeschlossen, wie Fraktionsvorsitzender Tilman Kunowski ( Bündnis 90/Die Grünen) mitteilte. Der Fraktion gehören außerdem Lothar Kliesch ( SPD) und David Röwer (Tierschutzpartei) an.

Philipp Berg, Stadtverordneter Fürstenberg/Havel Quelle: Martina Burghardt

Seine Entscheidung habe er am vergangenen Freitag dem Bürgermeister von Fürstenberg mitgeteilt. Als Hauptgrund für sein Ausscheiden aus der Linken-Fraktion nannte Philipp Berg persönliche Differenzen mit dem Fraktionsvorsitzenden Manfred Saborowski. „Das war vor dem Antritt des Mandats so nicht abzusehen“, so Philipp Berg. „Wir finden keine konstruktive Arbeitsgrundlage.“

Inhaltliche Meinungsverschiedenheiten, so der Fürstenberger, sollte man im Dialog ausräumen. Das sei besser, als gar nicht zu reden. Es gehe nicht darum, einen „politischen Gegner zu bekämpfen“. „Ich bin ein Freund von Sacharbeit“, sagt Philipp Berg.

Für ihn sei die Entscheidung schwierig gewesen, weil er als Parteiloser auf der Liste der Linken zur Wahl angetreten sei. Er wolle auf keinen Fall, dass der persönliche Disput zu Lasten dieser Partei geht. Die neuen Partner hat er sich nach inhaltlichen Kriterien gesucht.

Die Fraktion Vielfalt bekommt nun einen neuen Status: sowohl wegen der Verstärkung als auch deshalb, weil es eine Fraktion weniger in der Stadtverordnetenversammlung gibt. Voraussichtlich werden die Ausschüsse neu zu besetzen sein. Die Stadtverwaltung wird sich jetzt mit den Formalien beschäftigen. Bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, dem 22. August, wird das jedoch vermutlich noch nicht zu regeln sein.

Von Martina Burghardt