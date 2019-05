Fürstenberg

Andreas Kleßny hat einen turbulenten Sonntagvormittag hinter sich. Es begann damit, dass die Tochter des 41-jährigen Fürstenbergers, der in der Straße Unter den Linden wohnt und dort auch einen Motorradladen betreibt, plötzlich angelaufen kam. Aufgeregt berichtete sie davon, dass unbekannte Leute an der Straße Wahlplakate entfernen.

Es wurde zwar nicht geboxt, aber kräftig geschubst

Schon aus der Entfernung habe ich gesehen, dass ein Mann auf zwei Holzkisten steht und einen riesigen Bolzenschneider in der Hand hat“, sagt Kleßny. Damit habe er gerade wieder ein Wahlplakat der AfD entfernen wollen, das an einer Laterne angebracht war. Ein bereits abgetrenntes Plakat habe der Unbekannte in der Hand gehalten. „Sie nehmen hier nichts mehr ab!“, habe Kleßny, der als AfD-Mitglied am kommenden Sonntag für die Fürstenberger Stadtverordnetenversammlung kandidiert, zu dem Mann gesagt. Weil dieser dennoch nicht von dem Plakat abgelassen wollte, sei es zu einer „wilden Rangelei“ gekommen. „Wir haben jetzt nicht miteinander geboxt, uns aber doch gegenseitig hin und her geschubst“, beschreibt Kleßny die Situation. Zum Glück hätten das Vorbeifahrende beobachtet und der eine oder andere habe sogar angehalten.

Passantin mit Wahlplakat verletzt

Daraufhin habe der unbekannte Mann, zu dem offensichtlich noch zwei Frauen gehörten, die beim Entfernen der Wahlplakate halfen, das bereits abmontierte Wahlplakat in den Kofferraum eines Kleinbusses mit Berliner Nummernschild werfen wollen. Dies habe Kleßny jedoch verhindert, indem er sich gedankenschnell zwischen den Mann und den Kofferraum stellte. Daraufhin habe der Mann drohend mit dem Bolzenschneider herumgefuchtelt, bis ihm ein Passant das Werkzeug abgenommen habe. Mit der scharfen Kante eines Plakats, dass der Unbekannte in den Kofferraum werfen wollte, wurde zudem eine Passantin leicht am Arm verletzt.

Hand vor das Zündschloss gehalten

Schließlich habe der Täter mit geöffneter Kofferraumklappe losfahren wollen, doch das verhinderte Andreas Kleßny dadurch, dass er seine Hand aufs Zündschloss hielt. „Wir hatten gleich zu Beginn der Auseinandersetzung die Polizei verständigt, die jedoch erst nach etwa 35 Minuten eintraf“, so Kleßny. Bis dahin habe er sich reihenweise Vorwürfe bezüglich seiner AfD-Mitgliedschaft anhören müssen.

22 Plakate im Kofferraum gefunden

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 33-jährige Mann und die beiden Frauen im Alter von 28 und 32 Jahren bereits 22 Wahlplakate der AfD demontiert hatten. Diese wurden im Kofferraum gefunden.

Polizei nimmt Anzeigen auf

Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung auf. Während dessen soll nach Auskunft von Kleßny ein weitere Kleinbus mit Berliner Kennzeichen am Tatort vorbeigefahren sein und „den Kollegen“ zugewunken haben. Er habe Kenntnis davon, so Kleßny“, dass zum Beispiel auch in Himmelpfort und Barsdorf AfD-Plakate entfernt wurden.

Von Bert Wittke