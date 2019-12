Oberhavel

Hennigsdorf : Geschlagen

Mit Verletzungen am Kopf und nur mit einer Unterhose bekleidet, kam ein 35-jähriger Mann Sonntagnacht (8. Dezember) 1.00 Uhr in ein Lokal in der Marwitzer Straße. Mitarbeiter riefen einen Krankenwagen und die Polizei. Mithilfe eines Dolmetschers konnte der Mann nach seiner Behandlung in einem Krankenhaus befragt werden. Er gab an, nach gemeinsamen Alkoholkonsum von seinen drei Mitbewohnern im Alter von 30, 36 und 42 Jahren in der Wohnung geschlagen worden zu sein. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Inspektion Oberhavel.

Hennigsdorf : Scheibe der Sporthalle beschädigt

Vermutlich durch Jugendliche, welche sich Samstagabend (7. Dezember) im Waidmannsweg vor der Sporthalle der AlbertSchweitzer-Schule aufhielten und dort auch Alkohol und Speisen konsumierten, wurde eine auf der Rückseite befindliche Fensterscheibe eingeschlagen. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntagmorgen durch ein Mitglied eines Sportvereins festgestellt und der Polizei gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf etwa. 1000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Fürstenberg : Beide Kennzeichen entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag (5. Dezember) bis Sonntag (8. Dezember) entwendeten bisher unbekannte Personen von einem PKW Renault Megane, welchen der Eigentümer auf Grund eines Ausfluges auf dem öffentlichen Parkplatz eines Autohauses in der Schützenstraße abgestellt hatte, die beiden Kennzeichentafeln OHV-DP 31. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahl auf und setzte die Kennzeichen in Fahndung.

