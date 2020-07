Himmelpfort

„Es war hier schon einmal lebenswerter und schöner“. Karl-Heinz Rheinisch macht die Entwicklung seines Heimatortes Himmelpfort Sorgen. So sehr, dass er sich ans Sorgentelefon der MAZ wandte. Oben und unten nicht geschnittene Bäume und sich hebende Gehwegplatten seien nur einige der Dinge, die ihn stören. Die eigens am Moderfitzsee für Rollstuhlfahrer eingerichtete Badestelle versandet, die Bänke am Haussee vergammeln und schöne Wanderwege werden von Brennesseln und Sträuchern zugewuchert. Besonders ärgerlich sei dies beim Weg, der am Mühlenfließ und Schleusengraben entlang führt. Dort hat das Wasserstraßenamt vor einigen Jahren die Uferbereiche auf Vordermann gebracht. „Da war das ein wunderbarer Weg, wie die Arbeiter ihn hinterlassen haben. Es fällt schon auf, dass manche Sachen früher besser funktioniert haben“, so Rheinisch. Denn heute gäbe es hier kaum noch ein Durchkommen.

Besonders wundert ihn, dass diese seit einigen Jahren andauernde Entwicklung – „mit Corona hat das nichts zu tun“ – sich immer mehr verschärft. Und dass in Himmelpfort, was ja staatlich anerkannter Erholungsort sei, so wenig passiere. „Das ist keine persönliche Sache“, betont Rheinisch: „Wir sind ein Erholungsort und die Leute, die herkommen, sollen sich doch wohlfühlen.“ Und dafür müssten sich die Gäste auch zum Beispiel auf eine vernünftige Bank setzen können.

Verwaltung: Problem erkannt

In diesem Jahr sei der Sommer erfreulicherweise nicht so trocken wie in den vergangenen Jahren. „Daher sprießt dass Grün“, stellt Edda Witzlack aus dem städtischen Bauamt auf MAZ-Nachfrage fest. Leider hätten trotzdem nicht alle Bäume im Stadtgebiet überlebt. Grund dafür seien die andauernden Stresssituationen durch Trockenheit und Schädlingsbefall, erklärt die Verantwortliche für Hoch- und Tiefbau. Darüber hinaus seien durch den normalen Alterungsprozess beziehungsweise Verschleiß einige Dinge in die Jahre gekommen. „Auch wir, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, haben abgestorbene Bäume, angehobene Gehwegplatten, alte Bänke und die Versandung des Rollstuhlfahrerzuganges an der Badestelle Moderfitzsee festgestellt“, sagt Edda Witzlack.

Geld im Haushalt eingestellt

Im Zuge der Instandhaltung und Instandsetzung seien dafür Mittel im Haushalt für 2020 eingestellt. „So sind für dieses Jahr Ersatzpflanzungen für das gesamte Stadtgebiet sowie neue Bänke geplant“, informiert die Bauamtsvertreterin. Rad- und Wanderwege würden durch den Bauhof regelmäßig gemäht und freigeschnitten. Durch das gute Wachstum in diesem Jahr kämen die Kollegen vom Bauhof jedoch an Ihre Leistungs- und Kapazitätsgrenzen. „Denn diese sind nicht nur in Himmelpfort im Einsatz, sondern im gesamten Stadtgebiet“, so Edda Witzlack. Für den Stadtteil Himmelpfort sei gerade in den Sommermonaten noch zusätzlich ein „Wegewart“ im Einsatz, „der um die Instandhaltung der Wanderwege mit Bänken und Infotafeln bemüht ist“.

Radwege : Stadt investiert gemeinsam mit Landkreis

Auch die Radwege seien in die Jahre gekommen. „Dazu hat die Stadt Fürstenberg/ Havel gemeinsam mit dem Landkreis Oberhavel die Sanierung einiger Strecken bereits in der Planung“, sagt Edda Witzlack. Für Himmelpfort seien die Planungen bereits weit fortgeschritten: „Wir rechnen mit einem Baubeginn noch in diesem Jahr.“ So seien für die Sanierung von Radwegen unter anderem Fräsarbeiten zum Glätten der Wurzelaufwölbungen und das Einbringen von Wurzelschutzbahnen vorgesehen. „Weitere Radwege werden folgen“, stellt die Sachgebietsleiterin in Aussicht. „Die Arbeiten sollen dann 2021 abgeschlossen werden.“

Mühlenfließ : „kein offizieller Wanderweg“

Zu der Thematik am Mühlenfließ könne sie keine fundierte Aussage treffen, „da sich nach meiner Kenntnis dort kein offizieller Wanderweg befindet“, so Edda Witzlack. Überdies befinde sich diese Fläche nicht im Eigentum der Stadt.

Von Björn Betheund Helge Treichel