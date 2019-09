Fürstenberg/Havel

Die Hälfte der Fürstenberger hat ihr Mitbestimmungsrecht wahrgenommen und entschieden: Robert Philipp (parteilos) bleibt als Bürgermeister für weitere acht Jahre im Amt. Mit eindeutigen 55,9 Prozent, also der erforderlichen Mehrheit, wurde er am Sonntag wiedergewählt.

Seine beiden Mitbewerber, Olaf Bechert ( CDU) und Michael Jonas (parteilos), teilen sich in etwa die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Olaf Bechert kam auf 23,4 Prozent, Michael Jonas auf 20,7 Prozent. Das Ergebnis zeichnete sich relativ früh am Abend ab. Gegen 19.30 Uhr – nach der Auszählung der Stimmen für die Landtagswahl – waren neun der elf Fürstenberger Stimmbezirke bereits ausgezählt. Der Trend bestätigte sich wenig später. Lediglich die Auszählung der etwa 800 per Briefwahl abgegebenen Stimmen dauerte länger. Doch kurz vor 22 Uhr stand fest: Robert Philipp hat die Wahl gewonnen. Damit geht er in seine dritte Amtszeit.

Dass das Ergebnis so klar ausfallen würde, hatten viele Fürstenberger nicht erwartet. Die meisten, die sich dazu äußerten, rechneten mit einer Stichwahl, nicht zuletzt die Kandidaten selbst.

Bechert: Ziele nicht aus den Augen verlieren

„Ich danke denen, die mir in dieser Dreier-Kandidaten-Konstellation das Vertrauen geschenkt haben“, äußerte sich Olaf Bechert als Erster kurz nach Bekanntwerden des vorläufigen Wahlergebnisses. Die Stimmzettel der Briefwähler waren da noch gar nicht ausgezählt. Er vermute, dass der CDU-Landestrend wohl auch auf kommunaler Ebene durchschlug, so Olaf Bechert, „obwohl ich hoffte, dass die Wähler hier deutlich unterscheiden und bisheriges Wirken mehr werten.“ Seine Ziele, die er in den zurückliegenden Monaten thematisiert hatte, will er trotzdem nicht aus den Augen verlieren und hofft, dass sie „in Angriff genommen“ werden. „Danke meinen verlässlichen Unterstützern“, so Olaf Bechert. „Neue Freundschaften sind durch die Verfolgung von gleichen Zielen entstanden. Das ist etwas ganz Großes und wunderschön.“

Sowohl er als auch Robert Philipp hatten am Abschiedsgottesdienst für Pastor Altemüller teilgenommen. Anschließend schwang sich der Bürgermeister aufs Fahrrad, um sich mit seinen Söhnen die Wartezeit zu verkürzen. Wegen des Wetterumschwungs brachen sie die Tour ab und unternahmen noch einen Ausflug nach Rheinsberg. „Eine gute Ablenkung“, berichtete Robert Philipp.

Dank den Unterstützern und Wahlhelfern

Als auch die Briefwahlunterlagen ausgewertet worden waren und den Trend bestätigten, kam die Erleichterung. „Ich bin froh, dass der teilweise doch recht ruppig geführte Wahlkampf vorüber ist“, so Robert Philipp. „Ich danke allen Unterstützern“, sagte er. „Ich werde mir Mühe geben.“

Gemeinsam mit seiner Frau hatte Robert Philipp die Auszählung der Stimmzettel im Rathaus mitverfolgt. Er dankte allen Ehrenamtlichen, die als Wahlhelfer in den Wahllokalen der Stadt und den Ortsteilen tätig waren. „Nach der Wahl ist vor der Arbeit“, sagte er. Nun würde er Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis ziehen und sich auf die „vielen Maßnahmen“ konzentrieren, die in der Stadt zu verwirklichen sind.

Wahlausschuss tagt Montag

Der Wahlausschuss wird am Montag, dem 2. September, um 18 Uhr im Rathaus das Ergebnis der Bürgermeisterwahl feststellen. Erst dann ist es amtlich. Die Sitzung ist öffentlich.

Robert Philipp hatte sich bei der Bürgermeisterwahl 2011 mit knapp 80 Prozent gegen die damaligen beiden Mitbewerber durchgesetzt. Dieses deutliche Ergebnis hat er diesmal verfehlt. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 55,32 Prozent.

Von Martina Burghardt