Nach Einbruch: Tierheim Tornow braucht dringend Hilfe

Tornow

Der Schock bei den Mitarbeitern des Tornower Tierheims sitzt noch immer tief. „Wir können es nicht fassen“, sagt Leiterin Ellen Schütze bekümmert. „Wenn man weiß, was für Arbeit wir hier machen – dass selbst davor die Leute inzwischen nicht mehr Halt machen, das erschüttert uns“, sagt sie. „Ich finde, das Bewusstsein bewegt sich da in die falsche Richtung.“

Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten. Quelle: Tierheim Tornow

Was war geschehen? Bislang unbekannte Täter waren in der Nacht von Sonntag zu Montag in Büroräumlichkeiten des einzigen Tierheims im Landkreis Oberhavel eingebrochen. Zugang ins Büro hatten sie sich über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafft. Anschließend hatten sie die Räume durchwühlt und dabei eine Geldkassette gefunden, die sie ausräumten. „1500 Euro befanden sich darin“, berichtet Ellen Schütze, „ausschließlich Einnahmen aus der erfolgreichen Vermittlung von drei Schäferhundwelpen und drei Katzen am Sonntag“.

Mit Blick auf verschiedene Kommentare in den sozialen Medien nach dem Einbruch betont die Tierheimleiterin: „Bei dem gestohlenen Geld handelte es sich keinesfalls um Spendengelder.“ Sie selbst hatte den Einbruch am Montagmorgen entdeckt: „Zuerst dachte ich, unser Bürohund hätte in dem Raum gewütet. Dann erst wurde mir klar, dass hier ein Einbruch stattgefunden hat. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.“

Anschließend durchwühlten die Einbrecher das Büro. Quelle: Tierheim Tornow

Merkwürdig: Die aufgebrochene Geldkassette war am Sonntagabend von den Mitarbeitern der Einrichtung sicher eingelagert worden. Der oder die Einbrecher suchten möglicherweise gezielt danach. „Der Täter wusste, wo er fündig wird, ist ganz gezielt in den Raum eingebrochen, in dem alles verschlossen und nicht so einfach zu finden war“, sagt Ellen Schütze.

Woher der oder die Einbrecher ihr Wissen hatten, lässt sich nur vermuten. „Bei uns gibt es regelmäßig einen Tag der offenen Tür, wir hatten vor kurzem erst unser Weihnachtsfest. Das sind alles auch Möglichkeiten, uns auszuspionieren“, glaubt sie. „Wir konnten am Sonntag glücklicherweise überdurchschnittlich viele Tiere vermitteln, eigentlich ein Grund zur Freude.

Dadurch befand sich in der Geldkassette ein erheblicher Betrag an Vermittlungsgebühren. Der sollte am Montag gleich zur Bank gebracht werden, Sonntagabend hatten wir dazu keine Möglichkeit mehr.“ Besonders bitter: Nachbarn des Tierheims meldeten sich in der Nacht zu Montag – offenbar während der Einbruchszeit – auf einem Diensthandy der Einrichtung, um sich über den Lärm zu beschweren und mit einer Anzeige zu drohen.

Erste Spenden sind eingetrudelt

Es sind 1500 Euro, die der Einrichtung, die sich unter anderem um ausgesetzte, entlaufene und abgegebene Tiere kümmert, richtig weh tun. „Das Geld war bereits verplant. Anstehende Rechnungen, für Tierarztkosten und Betriebskosten, sowie Operationen an zweien unserer Hunde sollten davon bezahlt werden“, meint Ellen Schütze ratlos. Hinzu kommt: „Im Januar werden zahlreiche Versicherungsbeiträge fällig, das ist ohnehin immer schon ein schwieriger Monat für uns.“

Bereits kurz nach Bekanntwerden des Einbruchs trudelten am Mittwoch erste Spenden beim Tierheim ein. „Ein Beutel voller Kleingeld wurde persönlich abgegeben, auf unserem Konto ging ebenfalls bereits Geld ein“, berichtet Ellen Schütze. Es sind Spenden, die bitter nötig sind. Denn: „Das gestohlene Geld bekommen wir von der Versicherung nicht ersetzt.“ Ellen Schütze hofft nun auf ein großes Herz der Oberhaveler, um mit Hilfe von Spenden den entstandenen Schaden zu minimieren. „Wir würden uns sehr freuen, wenn uns viele Tierfreunde helfen“, sagt sie. Denn mitnichten schwimmt das Tierheim im Geld. So müssen beispielsweise Betriebskosten wie Wasser und Strom von den Tierfreunden selbst erwirtschaftet werden.

Tierheimleiterin Ellen Schütze. Quelle: Martina Burghardt

Wie am Mittwoch auch bekannt wurde, war der Einbruch im Tornower Tierheim dieser Tage nicht der einzige in der Region. So drangen unbekannte Täter bereits in der Vorwoche in der Nacht zu Donnerstag ins Tierheim Rathenow ein, brachen Geldkassetten auf und richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an, nachdem sie zuvor auch dort eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Das gleiche Szenario spielte sich in dieser Woche in der Nacht zu Mittwoch im Tierheim in Brandenburg/Havel ab. Auch hier war eine Scheibe eingeschlagen, anschließend die Räume durchwühlt worden. Die kaputte Scheibe in Tornow wurde am Mittwoch indes durch eine Glaserei ersetzt.

Informationen zum Spendenkonto

Spenden für das Tierheim Tornow sind möglich über das Spendenkonto bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam: IBAN DE27 1605 0000 3713 0394 01. Weitere Informationen unter: www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden

