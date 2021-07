Sammler aus Leidenschaft: Eine Kamera ist für Wolfgang Beckert nicht genug

Fürstenberg

Irgendwann hat es klick gemacht. „Es war aus Dummdudelei“, sagt Wolfgang Beckert. „Einfach nur aus Spaß an der Freude.“ Dieser Spaß bedeutet in der Summe 96 Fotoapparate. Die hat der Fürstenberger in den vergangenen Jahren gesammelt. Alle sind sie fein säuberlich in dem extra gekauften und an der Wand stehenden Regal mit den kleinen Fächern ausgestellt. Minolta, Pentagon, Fujifilm, Casio, Samsung, Konica, Polaroid, Nikon – so ziemlich alles, was einen Namen in der Branche hatte und hat, findet sich in dem kleinen Museum wieder. Und natürlich Canon, seine Leib- und Magen-Marke.

Wolfgang Beckert aus Fürstenberg sammelt Fotoapparate. Quelle: Stefan Blumberg

„Jede der Kameras ist funktionstüchtig. Ich könnte sofort ein Foto mit Ihnen machen“, so der Fotografie-Fan. Die Leidenschaft fürs Fotografieren weckte sein Vater in ihm, weil er seinem Sohn im Kindesalter einen Fotoapparat schenkte: die „Exa 1 a“. Mit der begann er, Bilder zu machen. „Ich schoss vor allem Fotos von der Jagd. Meine Familie ist eine Jägerfamilie. Motive davon hielt ich fest“, erinnert sich der 67-Jährige. Dann sei er in die Dunkelkammer gegangen, um den Film zu entwickeln und Fotos abzuziehen. Damals alles in Schwarz-Weiß. Da war er zwölf Jahre alt.

Ein alter Fotograf in seinem ehemaligen Heimatort Malchow brachte ihm Tricks und Kniffe bei. „Und ich las mir viel an.” Seine Fotobibel war das Buch von Scott Kelbys: „Foto-Rezepte – 180 Wege zu professionellen Bildern”. Das brachte ihn auf den Weg zu hochanspruchsvollen Bildern. Aber Wolfgang Beckert sagt auch: „Es ist viel schiefgegangen. Die ersten 10 000 Bilder sind die schlechtesten.” Was besagt ein Laica-Werbeslogan? „Wer sehen kann, kann auch fotografieren, sehen lernen, kann allerdings lange dauern.“ Vielleicht deshalb, vielleicht auch wegen anderer Lebensinhalte legte er die Kamera für Jahrzehnte zur Seite, ehe er sie als Mittvierziger wieder in die Hand nahm. Ein paar Jahre später wollten ihm Bekannte etwas Gutes tun. Sie überließen ihm die Pouva Start. Die Kamera – 1953 gebaut – galt in den früheren DDR-Zeiten als die Kinder- und Jugendkamera schlechthin. Jene Bekannte ahnten nicht, dass sie die Initialzündung für das Fotoapparate-Museum – wie es Wolfgang Beckert heute nennt – gaben. So kam ein Exemplar zum anderen.

Das älteste Geschoss ist die Bergheil Compur, eine 1923 gebaute Plattenkamera aus dem Hause Voigtländer. Ebenfalls ein besonderer Apparat ist die Penti vom VEB Kamera- und Kinowerk Dresden. Dieses DDR-Modell wurde zwischen 1961 bis 1977 produziert. Es arbeitet mit dem halben Format des Kleinbildfilms, also 18 mal 24 Millimeter und benötigt Rapid-Filmpatronen. Die Rheinmetall Sömmerda (Baujahr 1954) oder die RoBoT, die von der damals neu gegründeten Firma Berning & Co zwischen 1931 bis 1951 gebaut wurde, gehen auch als Besonderheiten durch. Für die Verwendung des RoBoT I braucht man zwei identische K-Kassetten, welche heute sehr selten sind.

Der Bestand an historischen und weniger historischen Kameras von Wolfgang Beckert – lange in der Nähe von Neubrandenburg mit viel Platz lebend und vor zwei Jahren mit seiner Frau in Fürstenberg/Havel angekommen – nahm mit den Jahren zu. „Viele Gäste sahen die Kameras, so dass ihnen einfiel: ‘Ich hab auch noch einen Fotoapparat herumzuliegen’ und schenkten sie mir”, erzählt Wolfgang Beckert und erklärt damit den ständigen Zuwachs. Ausgegeben hat er für seine Sammlung noch keinen Cent. Er bekam alle Ausstellungsstücke geschenkt. Sogar sein Enkel Olli, der in Baden-Württemberg lebt, überließ dem Opa seine quietschgelbe Easypix für das Museum. Der 13-Jährige hat auch den Hang zur Fotografie, möchte einmal Fotograf werden.

Jetzt – im Ruhestand – lebt der ehemalige Unternehmer Wolfgang Beckert seine Fotografierlust aus. Motive in der Natur haben es ihm angetan (MAZ berichtete). Er möchte sein Wissen gern weitergeben. Wie bereits über einen längeren Zeitraum in den Diakonie-Werkstätten in Neubrandenburg hat er vor, demnächst auch in Fürstenberg/Havel Fotokurse zu geben. Bis es allerdings soweit ist, hält er weiterhin Ausschau nach Motiven in und um Fürstenberg/Havel und möglicherweise auch nach dem einen oder anderen Kamera-Oldie für seine Sammlung. „Platz habe ich noch ohne Ende. Das Museum ist erweiterungsfähig.”

Von Stefan Blumberg