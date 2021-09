Schleuse Steinhavel in Fürstenberg: Charter-Yacht „Theresia“ war die letzte, die passieren durfte

Fürstenberg/Havel

Mit einer Bauzeit von insgesamt fünf Jahren und einem Investitionsvolumen von zusammen 38 Millionen Euro ersetzt das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin seit November des Jahres 2019 sämtliche wasserbaulichen Anlagen an der Staustufe Steinhavel (Obere Havel-Wasserstraße, Kilometer: 64,3). Alle Bauarbeiten wurden in der Vergangenheit stets so gesteuert, dass die Schleuse Steinhavel während der Wassertourismussaison benutzbar blieb.

Am Mittwochmorgen, 15. September, war die Schleuse schon für die Schaffung einer Arbeitsebene mit Sand verfüllt. Quelle: Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

Während der langfristig vorangekündigten Wintersperrzeit vom 13. September dieses Jahres bis zum 27. Mai 2022 erfolgt jetzt der lagegleiche Ersatzneubau der Schleuse Steinhavel. Als letztes Schiff hatte am 12. September die in Klink stationierte Charter-Yacht „Theresia“ mit einer Urlauberfamilie aus Sachsen-Anhalt die alte Schleuse in Richtung Müritz passiert.

Am Mittwochmorgen, 15. September, war die Schleuse dann schon für die Schaffung einer Arbeitsebene mit Sand verfüllt.

Aus Anlass des gelungenen Starts findet am 1. Oktober auf dem Baufeld ein erster Rammschlag für den Ersatzneubau der Schleuse statt. Wegen der anhaltenden Pandemie muss der Festakt leider nichtöffentlich stattfinden.

Von Bert Wittke