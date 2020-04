Schleuse Steinhavel wird neu gebaut – Sperrungen notwendig

Fürstenberg

Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 25 Millionen Euro ersetzt das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin seit November 2019 sämtliche wasserbaulichen Anlagen an der Staustufe Steinhavel in Fürstenberg/ Havel (Obere Havel-Wasserstraße; Kilometer 64,6). Im Zuge des ersten Bauloses wird derzeit eine neue Wehrgrabenüberführung für die Baustellen und Betriebsgeländezufahrt errichtet. Durch diese Arbeiten ist der Schiffsverkehr auf der Havel nicht beeinträchtigt. Alle Wasserfahrzeuge können dort derzeit proplemlos passieren.

Sperrung vom 26. Oktober 2020 bis 30. April 2021

Mit einem zweiten Baulos sollen nun im kommenden Winter umfangreiche Bauarbeiten in den beiden Vorhäfen ausgeführt werden. In Abstimmung mit dem zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde wird die Schleuse Steinhavel dafür im Zeitraum 26. Oktober 2020 bis 30. April 2021 für den gesamten Schiffsverkehr gesperrt. In diesem Zeitfenster erfolgen dann in beiden Vorhäfen gleichzeitig Arbeiten zur Hangsicherung, der Ersatz der Ufereinfassungen und Wartestellen sowie Nassbaggerarbeiten zur Herstellung des Sollprofils im Gewässerbett.

Ersatzneubau der Schleuse im Winterhalbjahr 2021/2022

„Wie schon beim Ersatzneubau der Schleuse Fürstenberg/ Havel in den Jahren 2009 und 2010 liegt unsere oberste Priorität bei diesem Bauvorhaben auf der Einhaltung der unvermeidbaren Schleusensperrzeiten. Aufgrund des notwendigen umfangreichen Baugeräteeinsatzes für die Bauausführung in den Vorhäfen haben wir uns entschieden, den Ersatzneubau der Schleuse selbst erst im Winterhalbjahr 2021/22 auszuführen“, erklärt Rolf Dietrich als Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin. „Eine gleichzeitige Ausführung der Bauarbeiten in den beiden Vorhäfen und für den Ersatzneubau der Schleuse ist aufgrund des beengten Baufeldes aus baustellenlogistischen Gründen nicht möglich und auch nicht zwingend notwendig, so dass wir keine unkalkulierbaren Risiken zur Einhaltung der Schleusensperrzeit eingehen wollen“, so Dietrich weiter.

Rund 25 000 Schleusungen im Jahr 2015

Die Staustufe Steinhavel stellt ein unverzichtbares Bindeglied in den wichtigen Verkehrsrelationen zwischen Berlin und der Müritz beziehungsweise den Rheinsberger Gewässern und auch dem Kammerkanal nach Neustrelitz dar. Im Jahr 2015 wurden an der Staustufe 24 354 Wasserfahrzeuge geschleust, davon 89 Kabinen- beziehungsweise Fahrgastschiffe und 23 841 Sportboote. Der Anteil muskelbetriebener Fahrzeuge liegt in den Sommermonaten bei mehr als 20 Prozent. Die zuletzt in den 1960er-Jahren sanierte Staustufe befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und entspricht nicht mehr den heute zu stellenden Anforderungen. Mit den jetzt geplanten Baumaßnahmen soll die Verkehrsfunktion der Oberen Havel-Wasserstraße nachhaltig gewährleistet und die ökologische Durchgängigkeit der Staustufe hergestellt werden.

Rücksicht auf die Wassertourismussaison

Folgende Objekte werden dabei errichtet: Neubau einer Betriebsweganbindung und einer Wehrgrabenüberführung zur Erschließung des Bau- und Betriebsfeldes; Ersatzneubau eines zweifeldrigen Klappenwehres anstelle des alten Mühlenwehres; Rückbau des nicht mehr benötigten Freiarchenwehres; Nachsorge des Trenndammes und Neubau einer Fischaufstiegsanlage zwischen Wehrgraben und Schleusenkanal; lagegleicher Ersatzneubau der Schleuse; Ersatz der Wartestellen im Oberen und Unteren Vorhafen; Wiederaufbau einer Bootsschleppe für muskelbetrieben Fahrzeuge; Automatisierung aller Anlagen auf Vollautomatik beziehungsweise die halbautomatische Selbstbedienung durch die Nutzer; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft. Alle Baumaßnahmen müssen unter Gewährleistung der Vorflut für die Havel durchgeführt werden und sollen unter möglichst weitgehender Aufrechterhaltung des Schiffsverkehrs während der Wassertourismussaison erfolgen. Daher verteilt sich die Bauausführung auf fünf Jahre Bauzeit. Die unvermeidbaren Sperrzeiten der Schleuse werden durch das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Eberswalde rechtzeitig bekannt gegeben.

Neuartiger Fischpass entsteht

Die neue Fischaufstiegsanlage ist der bundesweit erste planfestgestellte Neubau einer bundeseigenen Anlage, seitdem der Gesetzgeber dem Bund die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Bundeswasserstraßen als gesetzliche Aufgabe übertragen hat. Die Anlage ist auf den adulten Wels mit einer Länge von 160 Zentimetern ausgelegt. Als Bauart wurde ein beckenartiger Fischpass mit vertikal durchgehenden Schlitzen gewählt. Der Fischpass wird über 19 Becken mit Abmessungen von 5,83 Meter mal 4,37 Meter und einer Schlitzweite von 72 Zentimetern verfügen. Aufgrund der geringen Fallhöhe von zirka 1,82 Meter zwischen dem Ober- und Unterwasser des Wehres kann der Fischabstieg über das Wehr erfolgen.

Wie schon die neue Schleuse Fürstenberg (Baujahr 2010), erhält auch die neue Schleuse Steinhavel eine elf Meter breite Schleusenkammer, indem die für die Baugrube erforderlichen Stahlspundwände gleichzeitig als Kammerwände für die neue Schleuse bemessen und gebaut werden.

