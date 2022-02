Schmiedearbeit wie in alten Zeiten: für das Himmelpforter Brauhaus legt sich Thomas Thun ins Zeug

Himmelpfort

Still und ruhig liegt die Ruine des vor zwölf Jahren abgebrannten Himmelpforter Brauhauses für gewöhnlich in der Morgendämmerung. Nicht so vor einigen Tagen. Da verleiteten hell klingende Hammerschläge und Blasebalgfauchen den einen oder anderen Passanten dazu, einen Blick ins Innere zu werfen. Der, der den Lärm machte, war „Pi, der kleine Schmied“.

Unter diesem Namen feuert der gelernte Metallbauer Thomas Thun auf Mittelaltermärkten die Esse an. „Ich bin von einem Bekannten gefragt worden, ob ich hier helfen kann“, sagt er. „Und natürlich kann ich“. Bei so einem Wiederaufbau sei er gerne behilflich.

Er schmiedet wie die Meister vor 400 Jahren

Sein Tagesziel war es, drei bis vier eiserne Beschläge für das nagelneue Einfahrtstor aus Holz gleich neben dem Brauerei-Gebäude anzufertigen. Die beiden Flügel wurden von einem örtlichen Tischler in den vergangenen Tagen eingesetzt. Die handgeschmiedeten Beschläge unterstreichen durch ihr Aussehen das mittelalterliche Erscheinungsbild der Anlage.

Thomas Thun hat sich eine kleine Schmiedewerkstatt eingerichtet. Quelle: Uwe Halling

Deswegen schwang „Pi“, der sich sein Wissen in einem einjährigen Schmiedekurs angeeignet hat, den Hammer auch in der Art, wie es vor 400, 500 Jahren üblich war. Auf einer kleinen Esse, die rund 20 mal 20 Zentimeter misst, glühte eine recht dünne Schicht Stein- und Holzkohle. Sobald er den Blasebalg auf und nieder drückte, stiegen wenige Augenblicke danach weißglühende Flammen bis zu 40 Zentimeter hoch auf. Die erhitzten das Metall und machten es für rund 40 Sekunden formbar für Amboss, Hammer und Muskelkraft. Dann wiederholte sich der Prozess.

Stress hat er bei der Arbeit nicht

Keine Arbeit, die schnell getan ist, sagt der Schmied schmunzelnd. 1,5 bis zwei Stunden veranschlagte er je Beschlag. Auf die moderne Art ginge es wesentlich schneller. Da werden solche Teile heutzutage ausgestanzt. Eines sieht wie das andere aus. Gerade das ist hier aber nicht gewollt. Jeder einzelne Beschlag wird ein Unikat sein, individuell geprägt von Ruß und den Dellen der Hammerschläge. Dem Ziel, einen möglichst authentischen Eindruck von der alten Klosterbrauerei zu vermitteln, komme man so am nächsten.

Das sieht nach alter Handwerkskunst aus. Quelle: Uwe Halling

Trotz des hohen Arbeitsaufwands hatte Thun aber keinen Stress. „Zeitdruck habe ich hier keinen. Ich hab mir dafür Urlaub genommen, es macht mir Spaß, hier in Himmelpfort mithelfen zu können. Und wenn ich heute nicht fertig werde, ist morgen auch noch ein Tag.“

Kerzenwachs als Rostschutz

Am Ende des Schmiedeprozesses nach dem Abkühlen wurden die fertigen Einzelteile noch mit Kerzenwachs überzogen, was als vorläufiger Rostschutz für das Metall dient. Das, verriet er, sei übrigens ein nach modernen Standards produziertes Material. Es ist etwas einfacher zu verarbeiten – und sehr viel billiger zu beschaffen.

Ungeklärt war am Donnerstag noch die Frage, wie das hölzerne Tor künftig geöffnet wird. Schmied Thun würde statt eines einfachen Griffs einen großen Ring aus Metall bevorzugen. „Der könnte gleichzeitig als Anklopfer dienen“, so seine Überlegung.

Besucher sahen sich das arbeitsame Treiben an

Jörg Bergmann vom Vorstand der Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort freute sich natürlich über die Unterstützung. Das Tor sei der Auftakt zu einer Reihe von Maßnahmen, die geplant sind, sagte der für den Bereich Bauen zuständige Himmelpforter. Noch mehr aber freute er sich, dass die Hammerschläge und der zuweilen in dunklen Schwaden vom Feuer aufsteigende Qualm einige Einwohner ins Innere lockten.

Die sahen Thomas Thun bei der Arbeit zu und – sprachen miteinander. Egal, ob zugezogen oder alteingesessen. Was, wie Ortsvorsteher Lutz Wilke bestätigte, nicht immer selbstverständlich sei in diesen Tagen. Da gebe es noch die eine oder andere Kluft zu überbrücken.

Und das alte Brauhaus, wenn es denn wieder ein Dach hat und der Innenraum hergerichtet ist, sei so ein Ort, an dem das auch in Zukunft geschehen könnte. Bei Musikveranstaltungen, bei Märkten, bei Vereinstreffen – hier sei vieles möglich, was Menschen zusammen bringt, sagen Bergmann und Wilke.

Von Björn Bethe