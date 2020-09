Schöne Bescherung – Weihnachtsmann darf dieses Jahr keinen Besuch empfangen

Himmelpfort

Leider wird es in diesem Jahr im Weihnachtsort Himmelpfort keine Weihnachts- und Wichtelmärkte geben. Das hat Ortsvorsteher Lutz Wilke im Ergebnis der jüngsten Ortsbeiratssitzung mitgeteilt. Die Entscheidung sei den Mitgliedern des Ortsbeirates nicht leicht gefallen. Die Stadtverwaltung Fürstenberg/ Havel, der Himmelpforter Ortsbeirat und auch die Deutsche Post hatten sich im Vorfeld über mögliche Alternativen für das traditionelle und bei vielen Einheimischen und Besuchern des Ortes so sehr beliebte vorweihnachtliche Markttreiben ausgetauscht. Aber das Ansteckungsrisiko auf solchen großen Märkten sei allen Beteiligten einfach zu groß. Gerade auch für das Himmelpforter Gaststättengewerbe sei diese Absage natürlich keine gute Nachricht. „Leider“, so sagte Lutz Wilke, „ist die Betreiberin des Weihnachtshaus davon im Besonderen betroffen.“ Auf der anderen Seite sei der Erholungs- und Weihnachtsort Himmelpfort zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert, gerade in der Vorweihnachtszeit. Dann werde der Ort wieder geschmückt sein und es gebe viele schöne Dinge in Himmelpfort zu entdecken.

Keine Besuche beim Weihnachtsmann aber die Post wird beantwortet

Der Weihnachtsmann, so der Ortschef, werde wie jedes Jahr sechs Wochen sein Domizil im Weihnachtsort haben. Und auch seine 20 Engel würden in der Vorweihnachtszeit ihre Arbeit wieder aufnehmen. Leider, so Lutz Wilke weiter, werde der Rauschebart aber dieses Jahr nicht in seiner Weihnachtspostfiliale anzutreffen sein, denn auf Grund der Corona-Pandemie wird es im Weihnachtsort keine öffentliche Postfiliale geben. Weihnachtsmann und Engel könnten folglich dieses Mal nicht vor Ort besucht werden. Dennoch würden die zahlreichen Wunschzettel in Himmelpfort natürlich dennoch beantwortet. „Das“, so sagte der Ortsvorsteher, „hat uns die Deutsche Post zugesichert.“ Die Kinder könnten also weiter ihre Wunschzettel an den Weihnachtsmann in Himmelpfort schreiben und würden in jedem Fall eine Antwort bekommen.

Von Bert Wittke